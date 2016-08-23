Госслужбу интеллектуальной собственности ликвидируют - ее функции передадут Минэкономразвития

Кабинет министров на заседании своим постановлением одобрил ликвидацию Государственной службы интеллектуальной собственности и передал ее функции Министерству экономического развития и торговли. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Постановление также предусматривает передачу госпредприятий «Укрпатент» «Интелзащита», организации «Украинское агентство по авторским и смежным правам» в ведомство Минэкономразвития из сферы управления Госслужбы интеллектуальной собственности.

«Принятие постановления даст возможность оптимизировать структуру государственного управления сферой интеллектуальной собственности, упростить управление массой ее подразделений, сделать ее более гибкой, оперативной, действенной, внедрить эффективное управление государственными предприятиями и организациями сферы интеллектуальной собственности», - цитирует пресс-служба министра экономического развития Степана Кубива.

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В министерстве добавили, что до вступления в силу постановления отдельным актом правительства Госслужба интеллектуальной собственности продолжит выполнять свои функции.

Как сообщал УНИАН, в Минэкономразвития подчеркивали, что реформа системы прав интеллектуальной собственности будет включать имплементацию законодательства Европейского Союза, усиление ее защиты и изменение системы распределения роялти.

Торговый представитель Украины Наталья Микольская отмечала, что одним из шагов реформы интеллектуальной собственности станет создание Национального офиса интеллектуальной собственности.