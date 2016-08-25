В России из-за обеднения населения выездной туризм сокращается третий летний сезон подряд

Надежды туроператоров России на восстановление рынка выездного туризма не сбылись: продажи падают третий летний сезон подряд — на теперь уже традиционные 25–30%, пишет "Коммерсант".

Не помогают и стабилизировавшиеся курсы доллара и евро, а к основным проблемам добавились постоянно растущее число невыездных россиян и боязнь туристов столкнуться с угрозой терактов. Единственной надеждой туроператоров долгое время оставался растущий спрос на туры по России, но уже в будущем году резервы для его развития могут иссякнуть. На фоне сокращения благосостояния россияне стремятся урезать свои расходы на отдых, а туристов, которые могли бы переориентироваться на внутренний рынок с международного, уже просто не осталось.

Читайте такжеРоссийские эксперты рассказали о погружении экономики РФ "ниже дна"Продажи организованных туров за границу в летнем сезоне сократились на 25–30%, свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров России (АТОР). По словам исполнительного директора организации Майи Ломидзе, ситуация может улучшиться за счет хороших продаж в бархатном сезоне, но о глобальных изменениях речь уже вряд ли пойдет. Выводы АТОР подтверждают опрошенные “Ъ” туроператоры. Только в Anex Tour отметили, что продажи остались на уровне прошлого года, но при этом сократилось число вылетов из регионов.

Это уже третий летний сезон, в котором туроператоры фиксируют падение продаж. Первым провальным для рынка стал 2014 год, тогда на фоне резкой девальвации рубля и массовых банкротств туристических компаний продажи упали на 30%.

Аналогичными были результаты и 2015 года из-за продолжившегося сокращения доходов россиян. Сейчас, по мнению Майи Ломидзе, падение благосостояния граждан остается основным негативным фактором. По данным Росстата, за первое полугодие реальные располагаемые доходы населения снизились на 5%. Но если год назад участники рынка рассчитывали, что ситуация стабилизируется вместе с укреплением рубля, теперь таких прогнозов никто не делает. К провоцирующим падение турпотока факторам, по словам госпожи Ломидзе, добавился негативный информационный фон, сформированный за последний год после сообщений о терактах и авиакатастрофах.

Один из собеседников “Ъ” на туристическом рынке связывает плохие результаты сезона с постоянным ростом числа невыездных россиян: «Еще в 2015 году речь шла примерно о 5 млн человек, в числе которых были в основном силовики и их семьи, теперь за границу не рекомендуется выезжать практически всем госслужащим, предпочитавшим дорогие туры за границу». Еще одной проблемой стал мораторий на продажу туров в Египет и Турцию, введенный в конце прошлого года после крушения российского самолета над Синайским полуостровом и резким обострением отношений между Москвой и Анкарой. Ограничения на турецком направлении были сняты в конце июня 2016 года, но туроператорам так и не удалось вернуть потерянный поток. По данным компании «ОнлайнТур», сейчас на долю Турции приходится 12–14% запросов путешественников, в то время как годом ранее доля направления составляла 35–40%. Главной проблемой участники рынка называют отсутствие чартерных перевозок: пакеты формируются на основе регулярных рейсов, из-за которых цена тура увеличивается на 30–40%.

Пытаясь выйти из положения, туроператоры сделали ставку на продвижение альтернативных направлений. Так, в Anex Tour указывают, что в этом сезоне значительно нарастили объемы продаж по Тунису, Доминиканской Республике, Таиланду, Испании и Болгарии. Эти направления, по словам представителя туроператора, в итоге стали лидерами продаж.

Но гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин считает увеличение временным эффектом. «Еще в начале года прогнозы были намного лучше, в феврале-марте ощущался ажиотажный спрос, летом хорошо продавались пляжные туры, но значительно сократились экскурсионные»,— добавляет он. Сергей Ромашкин связывает это с падением доходов: по его словам, сейчас все туристы стремятся урезать расходы, отказываясь от дополнительных поездок.

Еще весной работающие на внутреннем рынке туроператоры прогнозировали, что в 2017 году резкий рост спроса на нем остановится и можно будет говорить только о незначительных сезонных колебаниях. Теперь об этом говорят и в АТОР.