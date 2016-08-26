Россия реанимирует советские нормы: в Трудовой кодекс внедрят акты СССР

Минтруд России предлагает использовать в современной версии Трудового кодекса советские акты по учету рабочего времени — об этом в четверг после заседания правительства сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, пишет "Коммерсант".

Минтруд РФ разработал законопроект, уточняющий правила оплаты рабочего времени. Работодатель теперь сможет избежать выплат по двойному тарифу, если сотрудник вышел сверхурочно в праздничные дни. Работники, в свою очередь, смогут получить повышенную оплату даже за неполный рабочий день в праздник.

Читайте такжеПогружение в кризис: в России из-за низких цен нефти ухудшили прогноз дефицита бюджета«Инкорпорация в Трудовой кодекс отдельных положений актов СССР и РСФСР сохраняет права работников в части учета рабочего времени»,— пояснил Топилин.

Законопроект, как пояснила пресс-служба ведомства, был подготовлен в соответствии с планом Минюста, который предполагает масштабный пересмотр статуса правовых актов СССР и РСФСР. В результате часть советского регуляторного наследия должна войти в действующее законодательство, а оригинальные акты будут признаны недействующими.

Проект Минтруда предусматривает включение в ТК действующих в настоящее время положений по учету рабочего времени — например, возможности установления по соглашению между работником и работодателем как неполного рабочего дня, так и неполной рабочей недели. Также предлагается исключить учет работы в выходные и нерабочие праздничные дни при подсчете сверхурочных часов, чтобы избежать их двойного учета — и как сверхурочных, и как праздничных.

«Правила учета рабочего времени являются одной из самых сложных частей Трудового кодекса, и те изменения, которые предлагает Минтруд, позволят сделать их более понятными как для работника, так и для работодателя»,— говорит Елена Кожемякина, управляющий партнер юридической фирмы BLS. Сейчас, по ее словам, если сотруднику в праздники помимо своей смены приходится выходить на работу дополнительно, его рабочие часы оплачиваются по двойному тарифу. «Это необоснованные расходы работодателя, так как такой тариф должен быть один. Поэтому предложение Минтруда об исключении двойного учета рационально»,— говорит она.

Еще одним новым положением ТК может стать повышенная оплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день — норма будет действовать в том случае, если на такой день приходится часть смены. «Эта поправка, наоборот, должна увеличить выплаты работнику. Сейчас, например, те из них, кто заканчивает смену в праздничный день, не могут претендовать на повышенную оплату, так как работодатель учитывает в качестве праздничного только полный рабочий день»,— поясняет юрист. К работникам, которые смогут воспользоваться предложением Минтруда, относятся, например, водители общественного транспорта и иные работающие в сменном режиме.

Надо отметить, что помимо предложений Минтруда недавно инициативу, включающую реализацию плана Минюста, предложило Минэкономики. В июле этого года ведомство представило последний вариант проекта закона «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в РФ» — в него, в частности, вошло положение об окончательной отмене действия нормативных актов СССР и РСФСР.