Дело ЮКОСа: акционеры подали апелляцию на решение гаагского суда в пользу России

Бывшие акционеры ЮКОСа подали апелляцию на решение гаагского суда - об этом сообщила ТАСС официальный представитель Апелляционного суда Гааги Линда Бун ван дер Дрифт.

"Я могу подтвердить, что дело находится в Апелляционном суде Гааги, - отметила она. - Его участниками являются компании Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited, а также Российская Федерация".

Читайте такжеХодорковский о деле ЮКОСа: Мои друзья продолжат противостояниеПо словам ван дер Дрифт, дата слушаний на данный момент не определена. "Информации по дальнейшим процедурам пока нет", - подчеркнула официальный представитель инстанции.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге в 2014 году обязала Россию выплатить около $50 млрд компаниям, связанным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд пришел к выводу, что действия РФ в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую Россия подписала, но не ратифицировала.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате.

Окружной суд Гааги пришел к выводу, что "арбитраж не имел юрисдикции рассматривать это дело и, соответственно, ошибочно постановил, что имеет компетенцию".

Москва, понятное дело, приветствовала данное решение.