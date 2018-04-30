Баланс недели: рост производства, реалистичный бюджет и помощь экспортерам

Минувшая короткая рабочая неделя ознаменовалась масштабным празднованием 25-летия Независимости Украины. Юбилей молодой державы стал хорошим поводом подвести итоги пройденного пути и обозначить наши национальные приоритеты.

Представители власти, бизнеса и экспертной среды практически едины в оценке того, что прошедшие два с половиной десятка лет стали для украинской экономики периодом упущенных возможностей. И чтобы не растранжирить бездарно следующее 25-летие Украине необходимо сконцентрироваться на достижении следующих первоочередных задач: минимизировать влияние коррупции на жизнь государства, провести демонополизацию и деофшоризацию экономики, завершить приватизацию, ввести полноценный рынок земли, создать стимулы для привлечения инвестиций и развития энергоэффективного бизнеса, включая малый и средний, защитить собственность, реформировав для этого судебную систему.

И еще один важный вывод помог оформить в общественном сознании юбилей страны - будущее развитие Украины связано с Европой, а не с ведущей с нами всеми возможными способами войну Россией. Предлагаемый Путиным и его поклонниками в Украине курс на сближение – это продление состояния цивилизационной и технологической убогости, это – продолжение эры коррупции и внешней зависимости от переполненного злобой врага.

Стимулы для экспорта

Об одном из ключевых экономических приоритетов – создании стимулов и благоприятных условий работы для украинских экспортеров в условиях организованной Россией торговой блокады Украины - говорил на встрече с дипломатическим корпусом страны в День Независимости и премьер-министр Владимир Гройсман.

«Все ли вы (дипломаты - УНИАН) сделали возможное для развития торговых отношений? Я сразу скажу - нет. Думаю, что потенциальных возможностей больше, чем мы сегодня используем. Настало время, когда мы должны очень ответственно относиться к каждому доллару и евро, инвестированным в украинскую экономику», - сказал Гройсман.

При этом он подчеркнул, что готов всячески содействовать тому, чтобы украинские торговые представительства стали полноценными участниками международной торговли.

«Нам надо их создать и мотивировать. И бороться тут надо не за то, кто будет ими управлять, а как создать систему, которая позволит увеличить объемы продаж украинкой продукции на международных рынках. Мы можем это сделать. Мы должны создать представительства Украины за рубежом, и эти представительства должны быть эффективными», - отметил глава правительства.

Как Украина планирует развивать отношения с зарубежными экономическими партнерами, показывает пример налаживания связей со второй по размеру мировой экономикой – китайской. Как сообщила торговый представитель нашей страны Наталья Микольская, в ближайшее время будет согласована дорожная карта двустороннего сотрудничества, которая будет определять параметры совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и в сфере инфраструктуры.

«Мы проработали вопросы в сфере торговли, технического регулирования, транспорта, энергетики, туризма и хай-тек. Мы придаем особое значение этому сотрудничеству, - сказала Микольская. - Мы договорились о том, что стороны будут отрабатывать перечни товаров для экспорта и импорта, и привлекать к этому предприятия двух стран. Мы договорились о поддержке предприятий в выставках и ярмарках, а также о проведении торговых миссий в Китае и Украине. Мы также обсудили возможности создания промышленных предприятий на территории Украины, продукция которых будет затем направлена на экспорт в ЕС, страны Скандинавии и другие государства, с которыми Украина заключила соглашения о зоне свободной торговли».

В ситуации, когда украинскому бизнесу необходимы инвестиции и рынки для экспорта, расчетливый и выверенный Пекин может стать полноценной заменой потерявшей связь с реальным миром Москве.

Понятным является и не прикрытый интерес со стороны полуторамиллиардного Китая к украинскому сельскому хозяйству, ведь наши аграрии к 22 августа уже собрали урожай с площади 9,7 млн га, выполнив прогноз на 68%, намолотив 38,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а по оценке профильного ведомства, сбор зерновых в 2016 году будет в пределах 63 млн тонн, что всего на 1% ниже рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн, и на 5% выше урожая 2015 года.

Реалистичный бюджет развития

В фокусе внимания правительства на последней неделе лета находилось и завершение работы над проектом государственного бюджета на 2017 год, который, по словам главы Кабмина, должен быть максимально реалистичным и строиться на прогнозах реальных доходов и реального дефицита, который не разрушит достигнутую макроэкономическую стабильность в стране.

Конституция обязывает Кабинет министров до 15 сентября подать проект государственного бюджета на рассмотрение в Верховную Раду. Представители Министерства финансов говорят, что работа над документом находится в финальной стадии.

«Мы на завершающем этапе формирования бюджета на 2017 год. Задача - вернуться к экономическому росту. А экономического роста нельзя достичь как без активного продвижения экспорта, так и без активного привлечения инвестиций в страну», - сказала заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

Чиновники пока не раскрывают деталей основного финансового документа страны, но обещают в ближайшие дни представить свои предложения по изменениям в налоговую политику, перечню стимулов для инвестиций и активизации внутреннего рынка.

«Я поклонник того, чтобы мы знали, например, что в Украине есть 700-800 млрд грн доходов. Давайте обсуждать, что мы можем направить на армию, на социальную сферу, давайте экспертно говорить об этом. Я за то, чтобы бюджет был реальным, дефицит был реальным, и он был сбалансированным. Если мы имеем, условно, 700 млрд грн доходов, то мы можем принять бюджет в 1 трлн грн? Нет, потому что разница непокрытых доходов разрушит макрофинансовую стабильность, - сказал Гройсман. - И нам надо будет впервые, возможно, подойти к ответственно сформированному бюджету».

Промышленный рост

На минувшей неделе Госстат сообщил о том, что промышленное производство в стране за семь месяцев 2016 года выросло на 1,7%, а в июле по сравнению с предыдущим месяцем – на 7%. Ускорение в промышленности в прошлом месяце привело к замедлению спада промпроизводства в июле к июлю 2016 года до 0,2% с 3,4%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, наибольший рост производства в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – на 13,5%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 9,6%, химической промышленности – на 7,1%. И обратите внимание, при этом к предыдущему месяцу самый большой рост – на 73% - достигнут именно в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции.

Стоит напомнить, в 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства в Украине ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

На важность поиска стимулов для развития отечественной промышленности обратил внимание на минувшей неделе и премьер-министр. Гройсман сообщил, что правительство готово ввести в Министерстве экономического развития и торговли должность заместителя министра по вопросам развития промышленности.

«Будет создан департамент развития промышленности как первый шаг к запуску процессов со стороны власти. Мы будем вводить отдельного заместителя по вопросам промышленности. Это будут те люди, которые будут предметно заниматься промышленностью страны», - сказал Гройсман.

Скептики, конечно, могут возразить, что создание еще одной чиновничьей должности не сможет кардинально изменить промышленную политику Украины. Но нельзя не признать, что появление в правительстве координатора и эффективного генератора идей повысит шансы на скорое появление такой политики.

Экономический оптимизм

На минувшей неделе Минэкономразвития обнародовало обновленный консенсус-опрос экспертов, согласно которому, прогноз роста национальной экономики на 2017 и 2018 год был улучшен - до 2,9% и 3,6%, соответственно. При этом несколько ухудшился прогноз роста по итогам 2016 года - на 0,1%, до 1%. Это - хорошие новости с учетом того, что в прошлом году экономика страны из-за агрессии России упала на 9,9%.

Эксперты также улучшили ожидания по инфляции на текущий год: согласно обновленному прогнозу, потребительские цены в среднем за год вырастут на 14% после роста на 43% в сложном, обожженном войной 2015 году. В 2017 году инфляция, по прогнозам экспертов, снизится до 10,9%, а в 2018 году - до 6,9%.

Ключевыми внутренними рисками для экономики в текущем году эксперты называют недостаточную скорость проведения реформ, низкую платежеспособность реального сектора и слабую кредитную активность банков. Среди внешних рисков эксперты выделили неполучение запланированного финансирования от ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда, дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа на международные рынки капитала.

Риск продолжения периода неопределенности с МВФ действительно существует. Украинский вопрос до сих пор не внесен в повестку дня Совета директоров фонда. Очевидной причиной задержки выделения Украине третьего транша кредита по программе расширенного финансирования является провал запуска системы электронного декларирования. На исправление ситуации Гройсман дал чиновникам 7 дней и в случае очередного срыва пригрозил увольнением.

«Есть одна неделя, чтобы полноценно запустить систему электронного декларирования в Украине», - сказал он, назвав позором тот факт, что в ранее оговоренные сроки, а именно 15 августа, система так и не была запущена.

Ослабление гривни

На минувшей неделе гривня продолжила плавное снижение, начавшееся две недели назад после резонансных провокаций российских спецслужб в Крыму.

В пятницу, 26 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,43/25,47 грн/долл. Еще 8 августа гривня торговалась на уровне 24,8250/24,8300.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что возникшая временная турбулентность на валютном рынке - не повод для паники.

Как пояснила главный экономист Dragon Capital Елена Белан, девальвационное давление на гривню традиционно усиливается с приходом осени, при этом население и бизнес сами создают повышенный спрос на доллары и подталкивают гривню к девальвации.

«Хотя Национальный банк Украины будет сглаживать излишне резкие движения валютного курса, продавая валюту из резервов, мы ожидаем, что к концу года курс опустится до уровня февраля текущего года - 27 грн/долл.», - прогнозирует эксперт.

Старший аналитик UniCredit Bank Андрей Приходько также прогнозирует, что гривня подешевеет к доллару до уровня 27 грн/долл., отмечая, что это соответствует ожиданиям рынка. При этом банкир не видит причин для скупки доллара, считая более выгодным средством накопления гривневые депозиты.

«Средние по рынку ставки по срочным депозитам физлиц составляли 17,6% в июле. Даже если курс гривни снова вернется к уровню 27 грн за доллар, степень девальвации все равно будет ниже, чем текущая ставка по гривневым депозитам», - пояснил он свою позицию.

На следующей неделе в страну придет осень. А с ней - новый политический сезон. В сентябре после каникул забурлит парламент, и правительство предъявит депутатам и общественности свой план стимулирования экономики, в котором, как пообещал премьер, ключевое место будет уделено «непопулистскому» механизму повышения зарплат и пенсий. Посмотрим, как это у власти получится. Нет сомнения лишь в том, что повышение доходов станет важным шагом реанимации национального рынка. Одно ясно - финал 2016 года будет интересным.

Игорь Орел (УНИАН)