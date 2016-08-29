Вице-канцлер Германии: переговоры по ЗСТ между ЕС и США провалились

Об этом пишет Голос Америки.

Как сообщил в воскресенье Габриэль, всего было 14 раундов переговоров, авторы подготовили черновик с 27 разделов соглашения, но ни по одному из них так и не удалось достичь взаимопонимания.

Читайте такжеВо Франции заявили, что пока говорят "нет" соглашению о свободной торговле ЕС-США

Инициатива о заключении соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве возникла на фоне последствий экономического кризиса 2008 года. США и ЕС официально объявили о старте переговоров в 2013 году.

В США заявление Габриэля пока никак не комментировали.

Напомним, переговоры о создании Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), которая предусматривает создание зоны свободной торговли между ЕС и США начались около трех лет назад. Однако стороны так и не смогли преодолеть разногласия в различных вопросах, в том числе и в сфере сельского хозяйства.