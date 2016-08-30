Франция призовет Еврокомиссию сделать паузу в переговорах с США о зоне свободной торговли

Франция намерена призвать Европейскую Комиссию приостановить переговоры между Соединенными Штатами и Европейским Союзом относительно соглашения о зоне свободной торговли ("Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство" - TTIP).

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Как заявил статс-секретарь Франции по вопросам внешней торговли Маттиас Фекл, в его стране "отсутствует политическая поддержка для таких переговоров", передает «Немецкая волна».

По мнению Фекла, в переговорах по созданию ЗСТ наблюдался дисбаланс в пользу США. "Американцы предлагают либо ничто, либо какие-то крохи. Переговоры между союзниками происходят совсем не так", - подчеркнул статс-секретарь, добавив, что переговоры следует прекратить "для того, чтобы снова запустить их на хорошей основе".

При этом он не уточнил, когда и на каких условиях переговоры могут быть возобновлены. Франция намерена поднять вопрос выхода из переговоров во время встречи министров иностранных дел Евросоюза в сентябре 2016 года, сообщил Фекл.

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Франция не впервые заявляет о необходимости прекращения переговоров по TTIP. В частности, в мае 2016 года Маттиас Фекл уже делал аналогичные заявления, утверждая, что причиной этого является "подход США к переговорам". Однако в июле 2016 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил намерениях завершить переговоры по TTIP до конца 2016 года.

29 августа в правительстве Германии заявили о намерениях продолжать переговоры между США и Европейским Союзом.

Между тем в США также заявляют, что переговоры с ЕС по TTIP имеют прогресс. "На самом деле переговоры постоянно прогрессируют", - заявил немецкому изданию Der Spiegel представитель американского уполномоченного по вопросам торговли Михаеля Фромана. Он пояснил, что обычно в торговых переговорах "пока не согласовано все - не согласовано ничего", и заверил, что следующий раунд переговоров между представителями США и Еврокомиссии состоится в середине сентября.

В случае заключения соглашения между США и ЕС, TTIP станет крупнейшей в мире зоной свободной торговли с общим населением около 800 миллионов человек. Однако ход переговоров регулярно критикуется по обе стороны Атлантики.

В частности, в мае 2016 года СМИ обнародовали информацию, согласно которой американская сторона якобы оказывает значительное давление на Евросоюз по ряду пунктов договора, что может привести к существенному ухудшению потребительских стандартов и ослабление защиты окружающей среды в ЕС. Позже в США и ЕС на официальном уровне опровергли информацию, что TTIP снизит стандарты.