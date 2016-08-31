Сегодня на заседании Кабмина будет обсуждаться деятельность главы Госрезерва Мосейчука

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду, 31 августа, планирует провести служебное расследование по фактам ненадлежащего выполнения должностных обязанностей руководством Государственного агентства резерва Украины. Об этом говорится в повестке дня работы правительства.

Как отмечается, речь идет о работе главы Госрезерва Вадима Мосейчука.

Читайте такжеУ Гройсмана запустили сайт о тарифах и субсидияхРанее Кабмин планировал также принять решение об увеличении уставного капитала Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» и внести изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2016 год.