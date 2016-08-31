В России снова заморозят пенсии – четвертый год подряд

В РФ накопительная часть пенсий в 2017 году вновь будет заморожена — бюджетного трансферта в Пенсионный фонд России (ПФР) на компенсацию части страхового взноса, которая идет на эти цели, в следующем году не предусмотрено, заявила журналистам вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Читайте такжеВ России повышение пенсий заменят разовой выплатой в 5 тысяч рублей

"У нас не запланирован, не доведен (трансферт в ПФР на компенсацию накопительной пенсии — ред.). Уже предельные лимиты доведены, в них нет трансферта Пенсионному фонду", — пояснила Голодец, передают РИА Новости.

На вопрос, сохранится ли заморозка накопительной части пенсий в 2017 году, она ответила: "Да".

Накопительная часть пенсий в РФ формируется из взносов работодателя и прибыли от их успешного инвестирования управляющими компаниями, которые граждане могут выбирать самостоятельно. Эти средства выплачиваются пенсионерам каждый месяц.

Заморозка накопительной пенсии действует в России с 2014 года. По оценке Минфина страны, за 2014 и 2015 год это позволило сэкономить 244 млрд и 310 млрд рублей соответственно, в 2016 году правительство рассчитывают пополнить бюджет на 344 млрд рублей.