Российская экономика названа самой "несправедливой" в мире - доклад

Такой вывод содержится в докладе World Wealth Report консалтинговой компании Capgemini, передает dw.com.

В подтверждение этого эксперты приводят следующий факт: 62 процента всех богатств России находится в руках долларовых миллионеров, еще 26 процентов - у долларовых миллиардеров.

Читайте такжеПекин обогнал Нью-Йорк по количеству миллиардеров

"Если миллионеры контролируют более 50 процентов богатств страны, то в ней остается очень мало места для сколько-нибудь значимой прослойки среднего класса", - констатируют авторы доклада World Wealth Report.

Второй страной по степени "несправедливости" экономики эксперты Capgemini считают Индию, где миллионеры контролируют 54 процента богатств.

Страной с самым равномерным распределением богатств названа Япония - третья по величине экономика в мире. Здесь миллионеры контролируют 22 процента национальных богатств.

"Неожиданно справедливой" Capgemini назвала экономику США, где миллионерам принадлежит около одной трети национальных богатств. "Это удивительно мало, учитывая все негативные сообщения в СМИ по поводу неравенства доходов в США", - подчеркивается в докладе.