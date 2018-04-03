Баланс недели: ставка на инвестиции, обещания МВФ и слабеющая гривня

В Украине стартовал очередной учебный год. По данным Министерства образования и науки, 1 сентября за парты сели порядка 4 млн школьников и 2,5 млн студентов. По сравнению с прошлым годом, количество учащихся существенно не изменилось, за исключением первоклашек: в текущем году их 394 тысячи, в прошлом – было на 20 тысяч больше.

Впервые в Украине разрешили не проводить традиционные школьные линейки и применили практику объединения общеобразовательных учебных заведений в так называемые опорные школы. Их открыли 144 по всей стране. По мнению авторов идеи, такие школы должны стать центрами среднего образования, предоставляющими детям доступ к качественно новым источникам знаний и прогрессивным педагогическим практикам.

От эффективной работы национальной системы образования зависит то, насколько успешной будет Украина в ХХI веке. Быстро меняющийся мир будет требовать от вступающих во взрослую жизнь украинцев способности к быстрой адаптации и непрерывному обучению новым знаниям и навыкам. Важными базовыми качествами также будут патриотизм и нетерпимость к коррупции, разрушившей надежды на экономическое процветание и личностный рост не одного поколения соотечественников.

Для усиления борьбы с коррупцией Украина с 1 сентября со второго раза запустила систему электронного декларирования активов и денежных средств чиновников. Реестр данных, который должен был заработать еще 15 августа, получил сертификат безопасности от Национальной службы специальной связи и защиты информации.

Запуск е-декларирования - выполнение международных обязательств Украины. Теперь от нашей страны ждут не только сбора персональных данных, но и эффективного использования системы для пресечения взяточничества и борьбы с преступлениями финансового характера.

День знаний также совпал с очередным повышением тарифов, осуществляемым по двухлетнему плану Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Подорожала электроэнергия - на 25-30%. Каждый киловатт сверх льготного объема (100 кВт) обойдется отныне потребителям в минимум 1,30 грн, а то и все 1,64 грн, если объем потребления превысит 600 кВт в месяц.

Раздвигая инвестиционные горизонты

К началу сентября президент и правительство также подготовили для утверждения Верховной Радой пакет законодательных инициатив, направленных на дерегуляцию экономики и повышение инвестиционной привлекательности Украины. Парламентариям необходимо рассмотреть и принять 39 документов, которые позволят нашей стране восстановить экономический потенциал и стать интересной для зарубежных и национальных инвесторов. Работу нужно начать незамедлительно: на следующей неделе выходящие с летних каникул парламентарии должны внести первую партию законопроектов в повестку дня новой сессии.

По расчетам Минэкономразвития, если еженедельно принимать не менее 5 законопроектов, то уже через полгода в Украине появится качественно новая нормативная база. Она значительно упростит экспортные операции, административные процедуры, ускорит приватизацию и повысит качество налоговых изменений, а также защитит права инвесторов и предпринимателей от противоправных посягательств, в том числе со стороны контролирующих или правоохранительных органов. Все это позволит нашей стране войти в топ-50 лучших государств мира в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка «Doing Business», а также существенно нарастить объем прямых иностранных инвестиций.

Причем инвестиционный прорыв власти намерены обеспечивать не только путем принятия новых прогрессивных законов, но и за счет государственного сопровождения инвестпроектов. На минувшей неделе при Кабмине начал работу Офис продвижения инвестиций под кураторством замминистра финансов Оксаны Маркаровой. А в ближайшем будущем заработает и специальный Инвестиционный совет, создание которого анонсировал президент Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ в минувший понедельник.

Совет возглавил ушедший в отставку глава Администрации президента Борис Ложкин (на этом посту его сменил губернатор Харьковской области Игорь Райнин). Он заверил, что работы над улучшением инвестиционного климата хватит всем, и уже пригласил в новую структуру финансиста Джорджа Сороса, главного исполнительного директора компании Unilever Пола Полмана и руководство азербайджанского энергетического гиганта SOCAR.

По мнению Ложкина, слаженная работа ветвей власти позволит в будущем обеспечить стране устойчивый ежегодный экономический рост на уровне 6,5-9%. Для сравнения: аналогично развивается вторая экономика мира - Китай. Мотором такого скачка должны стать прямые иностранные инвестиции в объеме 120-200 млрд долл. в ближайшие 20 лет. Это примерно впятеро больше того объема, который Украине удалось привлечь за все годы независимости.

Вот только даже столь значимых темпов роста, как уверяет Ложкин, не достаточно. «Такой темп роста ВВП Украины в 2017-2036 гг. обеспечит валовой внутренний продукт в размере 292 млрд долл. в 2036 году. Но это - уровень ВВП Колумбии 2015 года. А ВВП Польши в 2015 году составил 475 млрд долл. То есть, даже если Украина будет расти указанным темпом, мы не сможем догнать Польшу», - посетовал Ложкин, подчеркнув необходимость не просто успеха, а прорыва в сфере государственной экономической политики.

Бюджетный план развития

О необходимости повышения качества экономической политики говорил на минувшей неделе и премьер-министр Владимир Гройсман. Открывая заседание правительства в среду, он заверил, что до конца года Украина сохранит положительную динамику ВВП и приумножит ее в дальнейшем, благодаря целому ряду факторов, включая рациональное планирование и использование государственных финансов. Примером такого планирования станет государственный бюджет на 2017 год. Проект основного финансового документа страны Кабмин планирует подать в парламент, как и требует Конституция, до 15 сентября.

«Наша обязанность внести бюджет (в сентябре - УНИАН), начать дискуссии и выйти на консолидированные позиции, - подчеркнул глава правительства. - Но надо внести его честно. Очень много было примеров за годы независимости, когда фальшивый и лживый бюджет не обеспечивал развития. Были надутые доходы и надутые расходы, которые вели к кризису и нищете. Мы же меняем подходы и закладываем в бюджет приоритеты развития Украины. Это будет реалистический бюджет».

В числе приоритетов развития Гройсман назвал обеспечение армии и безопасности в условиях продолжающейся военной агрессии путинской России в объеме не менее 5% ВВП. В списке приоритетов также находятся: развитие инфраструктуры и запуск Дорожного фонда, бюджет которого сформируют на средства международных финансовых организаций и порядка 14 млрд грн от государства, запуск Фонда энергоэффективности, поддержка малых фермерских хозяйств в объеме 5,5 млрд грн, развитие торговых миссий за рубежом для продвижения украинского экспорта, а также масштабная приватизация, подразумевающая продажу пакетов акций более 300 объектов, включая такие производственные гиганты, как «Турбоатом», «Электротяжмаш», Государственную продовольственно-зерновую корпорацию, Объединенную горно-химическую компанию, Запорожский титано-магниевый комбинат.

К слову, в вопросах приватизации Кабмин готов проявить определенную гибкость. Так, на заседании в среду правительство, несмотря на внутренние разногласия, в целом согласилось с предложенными Фондом государственного имущества изменениями методики оценки активов. Они позволят, в частности, снизить стартовую цену 99,6% акций Одесского припортового завода, готовящегося к повторной приватизации.

«Прошел конкурс, ни одной заявки не поступило. Все эксперты сказали, что высокая цена. Я считаю, что мы должны дать возможность Фонду государственного имущества выставить стартовую цену предприятия такой, которая привлечет наибольшее количество покупателей. Потом мы будем ее утверждать», - прокомментировал правительственное решение Гройсман.

При этом макроориентиры развития страны на 2017 год в правительстве не меняли, оставили в силе еще июньские прогнозы: рост ВВП на уровне 3-4%, инфляция - 8,1%, безработица - 8,6%, прогнозный уровень госдолга - 66,8% ВВП, курс гривни - 27,2 грн за доллар.

Валютная турбулентность

На минувшей неделе 20-летний юбилей отметила национальная валюта - гривня. Веденная 2 сентября 1996 года с курсом 1,86 грн за доллар, она преодолела не один курсовой минимум и не раз входила в число наиболее девальвированных денежных единиц мира, заставляя украинских граждан хранить сбережения в более «устойчивых» долларах или евро.

Волна курсовых колебаний пришлась и на минувшую - «юбилейную» неделю. Гривня преодолела очередной психологический минимум в 26 грн за доллар и продолжает падать, несмотря на попытки Нацбанка выровнять ситуацию путем проведения валютных аукционов. За последние шесть дней их было два, участникам рынка продали в общей сложности 60 млн долл. Средневзвешенный курс при этом установился на отметке 26,64 грн за доллар.

Впрочем, в правительстве настоятельно рекомендуют не паниковать по этому поводу. Как подчеркнул первый вице-премьер Степан Кубив, курсовые колебания вписываются в общую макроэкономическую оценку ситуации и прогнозы, выданные правительством.

«Мы говорим о плавающем курсе. Факторы, которые влияют на курс, ежедневно анализируются, но это не меняет макрооценку, которая была дана, и которая имеет место на рынке», - заверил чиновник.

Спокойствие сохраняет и Нацбанк, связывая нынешние сложности с сезонным усилением спроса на иностранную валюту, коррекцией цен на зерновые, а также августовским обострением ситуации в Крыму и на востоке страны. В НБУ убеждены в скорых положительных изменениях, залогом которых станет рост цен на сталь и железную руду, увеличение экспортной выручки от нового урожая, а также возобновление программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Причем позиция Нацбанка отнюдь небеспочвенна. В четверг стало известно, что Международный валютный фонд готов прервать годичное молчание и рассмотреть, наконец, ход выполнения Украиной программы реформ, утвержденной в марте прошлого года.

«Мы максимально приблизились к согласованию второго пересмотра программы и в ближайшее время озвучим дату заседания по Украине. Полагаю, это будет во второй половине сентября. Сейчас мы обсуждаем исключительно технические моменты, которые не несут каких-либо фундаментальных разногласий. В этом нет ничего необычного, идут переговоры, и мы максимально близки к согласованию позиций», - сообщил глава департамента внешних связей фонда Джерри Райс.

Украина ждет от Фонда не только одобрения реформ, но и помощи в увеличении золотовалютных резервов НБУ в виде третьего кредитного транша, объем которого определит Совет директоров МВФ. Этот транш позволит Киеву также получить 1 млрд долл. под гарантии правительства США, 600 миллионов евро макрофинансовой помощи Европейского Союза и кредит Всемирного банка в объеме 500 млн долл. на закупку газа для прохождения отопительного сезона.

Зима не за горами

Еще одной важной темой минувшей недели стала подготовка страны к отопительному сезону. Во вторник премьер Гройсман провел заседание Антикризисного энергетического штаба и поручил центральным органам власти и местным администрациям оценить степень готовности к зиме, включая проведение инвентаризации необходимых ресурсов - топливных и финансовых. К 15 сентября Гройсман ждет аналитических выкладок с указанием проблем и предложениями по их разрешению.

Кроме того, в среду стало известно, что в правительстве уже рассматривают два сценария прохождения отопительного сезона - в зависимости от погодных условий. Базовым является пессимистический сценарий установления в Украине низких температур на длительный период.

«У нас есть факт использования газа в теплые зимы и у нас есть факт использования газа в холодные зимы. Газа должно быть достаточно, чтобы обеспечить прохождение сезона и в холодную, и в теплую зиму», - прокомментировал позицию правительства первый вице-премьер Кубив.

Он сообщил, что «достаточный объем газа» - 17 млрд кубометров, и это при том, что на текущий момент в хранилищах накоплено немногим более 12 млрд кубометров. Финансовое обеспечение дополнительных закупок топлива обсуждается.

«Этот вопрос оговаривается в бюджете текущего года, плюс есть донорские проекты - это сумма порядка 10 млрд грн. Есть также резервные фонды. Все будет сбалансировано, газ будет закуплен», - заверил Кубив.

Свою помощь в этой сфере Украине предложила и Европейская комиссия.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович, посетивший Киев в пятницу, заявил, что Брюссель готов не только помочь Украине справиться с энергетическими проблемами, но также поучаствовать в модернизации газотранспортной системы, в продвижении проектов по энергоэффективности, а также в формировании законодательства и стратегических планов в энергосфере.

Таковы были основные события минувшей недели. Предстоящие семь дней обещают быть не менее насыщенными. Новостей ждут как из Верховной Рады, завершившей летние каникулы и приступающей к работе над крайне важными законопроектами, так и из Европейского парламента, где обсуждается вопрос предоставления нашей стране безвизового режима с 2017 года. Ожидания в целом положительные, но оправдаются ли они, станет понятно уже к следующей субботе.

Олеся Сафронова (УНИАН)