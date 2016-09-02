В России могут полностью отменить накопительную пенсию

Вице-премьер РФ Ольга Голодец не исключает отмены накопительной части пенсий, об этом она сказала РИА Новости.

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Чиновник напомнила, что в проект бюджета не заложен трансферт накопительной части в Пенсионный фонд России (ПФР). Вместе с тем, правительство еще не обсуждало, какой именно закон будет принят в связи с этим.

«Мы говорим, что на три года не заложен трансферт. А какой закон будет внесен, мы еще в правительстве не обсуждали. Это может быть и заморозка, это может быть отмена. Мы просто говорим, что ее нету, а в какой форме, мы пока не знаем», – сообщила вице-премьер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отмену накопительной пенсии. По его словам, в этом вопросе следует «главным образом ориентироваться на позицию правительства».

Ранее Голодец сообщила, что заморозка накопительной пенсии планируется на ближайшие три года, и бюджет 2017–2019 верстается, исходя из этого. О продлении моратория на накопительную часть правительство РФ объявило 31 августа.

Этот мораторий действует в России с 2014 года, соответствующие отчисления идут на текущие выплаты пенсионерам. Заморозка пенсий, по оценке Минфина, позволила сэкономить 244 млрд и 310 млрд рублей в 2014 и 2015 году соответственно, в 2016 году правительство рассчитывает на экономию в 344 млрд рублей.