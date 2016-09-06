Эксперты считают, что угроза реальных сроков за контрабанду снизит нелегальную торговлю спиртом и сигаретами

Ассоциация "Виноградари и виноделы Украины" поддерживает возвращение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор ассоциации Вячеслав Пономарев.

Речь идет о трех законопроектах - №№ 2840, 3254 и 4327 – которые предлагают возвращение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров – минимум 2-3 года тюремного заключения.

- На наш взгляд, данные законопроекты разработаны в первую очередь с целью пресечения контрабанды этилового спирта. О ее масштабах свидетельствуют постоянные сводки от контролирующих органов. Считаем, что изменения положительно скажутся на решении проблемы – уверен директор ассоциации "Виноградари и виноделы Украины" Вячеслав Пономарев.

В то же время в пресс-службе ГП "Укрспирт" отметили, что предприятие действует исключительно в рамках действующего законодательства и рассчитывает на активную борьбу контролирующих органов с контрабандой и контрафактом спирта.

Борьба соответствующих органов с контрафактом на рынке будет безусловно положительно влиять на результаты работы госпредприятия "Укрспирт" - заявили в пресс-службе госпредприятия.

В свою очередь в Ассоциации "Укртютюн" считают, что предусмотренная действующим законодательством ответственность за контрабанду (штраф в размере 100% контрабанды и конфискация транспортного средства) не останавливает контрабандистов из-за высокого уровня прибыльности правонарушения.

- В условиях экономического кризиса незаконное перемещение табачных изделий через таможенную границу имеет все признаки хорошо организованной международной преступной деятельности. Введение уголовной ответственности за контрабанду табачных изделий в больших и особо больших размерах, в сочетании с другими мерами противодействия теневому обороту, позволит существенно снизить количество правонарушений и сократить объемы нелегальной торговли табачными изделиями в Украине – заявила генеральный директор Ассоциации "Укртютюн" Валентина Хоменко.

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Ассоциация "Укртютюн" поддержала позицию премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который ранее заявлял о необходимости введения уголовной ответственности за контрабанду.

Напомним, с начала года в Украине проводятся специальные операции "Акциз-2016" и "Рубеж-2016", в рамках которых органами налоговой милиции, госпогранслужбы, СБУ изъято несколько крупных партий контрабандных сигарет и спирта. Так, в конце августа 2016 года во Львовской области была задержана крупная партия сигарет (77 тысяч пачек стоимостью более 2 миллионов гривень), предназначенных для контрабанды в Польшу.

Весной 2016 года в Сумской области выявлена крупная партия контрабандного спирта (более 1500 литров) из Российской Федерации. Позже в Одесской области было изъято 6,6 тысячи литров нелегального спирта и ликвидировано подпольное производство контрафактных алкогольных напитков.