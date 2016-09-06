Aukro с 1 октября прекращает свою работу в Украине

Украинская торговая площадка Aukro, входящая в состав группы компаний EVO, которая реализует в Интернете проекты, связанные с розничной и оптовой куплей-продажей, заказом, обменом, а также поставками товаров и услуг, с 1 октября прекращает свою работу в Украине, сообщила пресс-служба EVO.

"1 октября 2016 года Aukrо.ua прекращает свою работу в Украине. После тщательного анализа в EVO решили, что смогут дать больше ценности покупателям и продавцам, переведя их на более современные и технологичные площадки", - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба уточнила, что около 64 тысяч компаний, которые являются активными продавцами Aukrо, сохранят свой бизнес и продолжат работу на крупнейших торговых площадках Украины - Prom.ua, Bigl.ua и хендмейд-платформе Crafta.ua, которые также входят в группу компаний EVO.

"Мы предоставляем предпринимателям возможность не только сохранить свой бизнес, но и существенно его развить, - приводятся в сообщении слова директора по развитию группы компаний EVO Дениса Горового. - Они получают возможность продавать на онлайн-маркете Bigl.ua или Prom.ua. При этом мы сохраняем их рейтинг и отзывы, им не придется начинать с нуля".

Переход компаний на торговые площадки EVO будет длиться в течение сентября.

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Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года украинская торговая площадка Aukrо вошла в состав группы компаний EVO.

10 мая 2016 года украинская торговая онлайн-площадка Prom.ua провела внутреннюю реорганизацию и вошла в состав группы компаний EVO.

В 2014 году площадка Prom.ua стала сооснователем системы электронных закупок Prozorro. В 2014 году Prom.ua приобрела украинский B2B стартап Zakupki-online, а в 2015 году – онлайн-сервис поиска исполнителей услуг "Метнись кабанчиком".

Prom.ua – украинская торговая площадка в Интернете. На платформе портала создано более 580 тысяч сайтов компаний-поставщиков, через которые реализуется более 72,7 миллиона товаров и услуг различной направленности.

Prom.ua принадлежит компании "Уапром" и является частью Allegro Group – крупнейшего интернет-холдинга в области электронной коммерции в Центральной и Восточной Европе, владельцем которого является компания Naspers. Allegro Group Ukraine владеет проектами Aukro.ua, Slando.ua, Vcene.ua, ModnaKasta.ua, PayU.ua.