Фирташ ушел с должности главы Федерации работодателей Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте ФРУ.

Как известно, до Олейника федерацией руководил бизнесмен Дмитрий Фирташ.

"С сегодняшнего дня в Федерации работодателей Украины (ФРУ) новое руководство. Оно было избрано на заседании во вторник большинством голосов руководящего органа объединения – Совета ФРУ, в состав которой входит 52 руководители отраслевых и территориальных организаций бизнеса", - говорится в сообщении.

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В 2010-2011 годах Олейник уже возглавлял Федерацию работодателей Украины, а с конца 2011 года до сегодняшнего дня был заместителем Председателя ФРУ по экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года. В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии. 30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.