По решению стран G20 в Пекине будет создан Международный антикоррупционный центр

Согласно решению стран G20, в Пекине будет создан Международный антикоррупционный центр, который откроется в ближайшие несколько месяцев, передает China Daily.

Решение о создании центра было принято на прошедшем в сентябре в Ханчжоу саммите.

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«Создание центра поможет заложить прочную основу для изучения транснациональных преступлений, связанных с коррупцией, и будет оказывать информационную поддержку в борьбе с коррупцией по всему миру», - заявил замдиректора департамента по международному сотрудничеству в комиссии по проверке дисциплины Цай Вэй.

Китай сейчас ведет масштабную борьбу с коррупцией - за два последних года изъяты $1,1 млрд у двух тысяч коррупционеров, среди которых 342 чиновника.