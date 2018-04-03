Баланс недели: сигнал от МВФ, послание президента и качели гривни

Наконец-то, на минувшей неделе ключевой финансовый партнер Украины – Международный валютный фонд назвал дату заседания совета директоров по украинскому вопросу - 14 сентября. Это событие стало неожиданностью, поскольку ранее Фонд не давал четких посылов о готовности пересмотра программы сотрудничества с нашей страной, а отечественные чиновники больше года уверяли, что это должно вот-вот произойти.

Итак, 14 сентября главный кредитор рассмотрит ход выполнения Украиной программы реформ, принятой в марте 2015 года, даст оценку проведенным изменениям, представит дальнейшие рекомендации, а также определит размер третьего кредитного транша.

Долгожданной определенности в отношении сотрудничества с Фондом предшествовала «заморозка» программы МВФ-Украина. В прошлом году наша страна получила два транша на 5 и 1,7 млрд долл., а осенью Киев должен был пройти второй пересмотр программы и получить третий транш на 1,7 млрд долл. Но пересмотр программы откладывался из-за политических споров вокруг налоговой реформы и формирования бюджета на 2016 год, а затем в связи с отставкой правительства Арсения Яценюка.

Переговоры с Фондом возобновились лишь в конце апреля с приходом нового Кабмина, а активизировались в мае-июне. Негласно «заморозку» программы связывали с тем, что Украина все это время тормозила запуск системы электронного декларирования и не принимала требуемых МВФ законов.

Хотя в Киеве и уверяли, что выполнили все условия кредитора, но ожидаемое в конце июля заседание совета директоров Фонда так и не состоялось. В августе МВФ ушел на традиционные каникулы, а Украина оставалась в неведении относительно судьбы третьего транша. Отдохнув, МВФ провел с 31 августа по 7 сентября ряд заседаний совета директоров, но украинский вопрос в их повестку дня не был включен.

И вот, на минувшей неделе Фонд определился с датой заседания совета директоров по украинскому вопросу. Как ожидается, дальнейшие рекомендации МВФ коснутся проекта пенсионной реформы, налоговых изменений и обновления бюджетной политики в части долгосрочного - минимум на 3 года - планирования финансовых смет страны.

Что касается транша, то его объем, вероятнее всего, составит порядка 1 млрд долл. Вместе с тем, как не раз подчеркивал министр финансов Александр Данилюк, Украине сейчас нужны не столько деньги МВФ, сколько сигнал об активизации сотрудничества. Положительное решение Фонда о продолжении кредитования украинской экономики позволит Киеву получить 1 млрд долл. гарантий от правительства США, 600 млн долл. кредита от Евросоюза, а также 500 млн долл. кредита от Всемирного банка, который будет направлен на закупку дополнительных объемов газа для прохождения отопительного сезона.

Президент и земля

Одно из знаковых событий минувшей недели – традиционное ежегодное послание президента Верховной Раде, приуроченное к открытию новой сессии парламента. Значительная часть выступления главы государства в ВР была посвящена вопросам противостояния Украины агрессору и достижениям в оборонной сфере. Но Порошенко не обошел вниманием и экономику. В частности, он отметил ее стабилизацию и призвал правительство перейти к политике экономического роста.

«Кабинет министров на фоне достигнутой макроэкономической стабилизации и восстановления экономического роста должен от политики выживания перейти к стратегии развития и от макроэкономического оздоровления - к экономическому росту, от затягивания поясов – к стабилизации бюджетов домохозяйств и постепенному росту доходов украинцев», - сказал Порошенко.

А депутатов он призвал «не прятать голову в песок», когда дело касается мучающего Украину вопроса моратория на куплю-продажу сельскохозяйственной земли.

«Это - ваша компетенция. Либо прятать голову в песок и ничего не менять, или все-таки работать над созданием рынка земли в Украине, но со всеми возможными предохранителями, без каких-либо негативных последствий», - подчеркнул Порошенко.

Он четко дал понять, что поддерживает идею открытия рынка земли в Украине, отсутствие которого сдерживает инвестиции в ведущий сектор отечественной экономики – сельское хозяйство.

Комментируя выступление президента, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк сказал УНИАН, что основным препятствием на пути формирования рынка земли является нагнетаемое популистами социальное напряжение.

«Нам однозначно мешает популизм, потому что никто из политиков ни разу за то время, что длится дискуссия вокруг рынка земли (а она в последний год ведется очень активно), не потрудился сесть и вдумчиво, без эмоций, лозунгов и популизма обсудить, какие есть риски и какие могут быть предохранители. Ни одна из проблем, которые озвучиваются популистами относительно дешевой скупки или чрезмерной концентрации земли в одних руках, не является нерешаемой», - подчеркнул Мартынюк.

Кстати, Минагропрод планирует в сентябре завершить подготовку и подать в парламент законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Необходимость разработки документа связана с тем, что мораторий на продажу земли истекает 1 января 2017 года. Рабочий вариант проекта закона предполагает продление моратория на неопределенный срок и внедрение механизма продажи прав аренды земли, которые можно будет закладывать под получение кредита в банке.

Валютные качели

На минувшей неделе внимание украинцев было приковано к курсу гривни. На фоне хороших новостей от МВФ со среды национальная валюта начала укрепляться, хоть и неуверенно - в гривневом выражении доллар дешевел лишь на 5-10 копеек в день.

В пятницу к середине дня гривня немного сдала позиции (26,65/26,70 грн/долл.), но в Национальном банке ожидают, что положительное решение Фонда по пересмотру программы сотрудничества с Украиной устранит психологическое давление на валютный рынок и поддержит тенденцию к снижению волатильности курса гривни, первые признаки которого наблюдаются в течение последних дней.

Между тем, Нацбанк продолжает проводить аукционы по продаже доллара, тем самым поддерживая гривню. Объемы продаж не были значительными и позволили немного нарастить международные резервы по итогу августа на 0,15% - до 14,103 млрд долл. В НБУ отметили, что объем резервов покрывает 3,6 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Нацбанка.

Некоторой уверенности придает и дефляция, которая фиксируется в Украине третий месяц подряд. По данным Госстата, в июне по сравнению с июлем снижение потребительских цен составило 0,1%, в июле – 0,2%, а в августе – 0,3%. С начала года, в январе-августе, потребительские цены в Украине выросли всего на 4,5%. Таким образом, Нацбанк считает актуальным текущий прогноз по инфляции на уровне 12% на конец года, несмотря на некоторую волатильность на валютном рынке.

Зерновые деньги

Еще одной новостью, которая может отразиться на ожиданиях в отношении курса гривни, стал озвученный министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым в ходе заседания правительства прогнозный объем экспорта зерновых в 2016-2017 маркетинговом году (МГ: июль 2016 – июнь 2017).

По его словам, в этом сезоне экспорт зерновых будет не меньше, чем рекордные 39,4 млн тонн, поставленные на внешние рынки в прошлом МГ, и составит около 40 млн тонн.

Между тем, министр подчеркнул, что рекордный экспорт может не оправдать ожиданий по выручке из-за стабильной тенденции к падению цен на зерновые на мировом рынке.

«Я думаю, что в деньгах мы потеряем в контексте ценового падения», - сказал Кутовой.

Мировые цены окажут значительное влияние на количество поступления валюты в страну, поскольку аграрный экспорт (в основном зерновые и подсолнечное масло) обеспечивает около 40% валютной выручки Украины.

Министр также озвучил прогноз валового сбора зерновых - 62,3 млн тонн. Это на 4% больше, чем было собрано в прошлом году, но на 3% меньше рекордного за историю независимости Украины урожая 2014 года – 63,8 млн тонн. К слову, в текущем году министерству достаточно трудно определиться с прогнозом. В середине августа департамент земледелия и технической политики в АПК озвучил ожидания на 2016 год - 63 млн тонн - после опубликованных ранее 61 млн тонн.

Не обошел министр вниманием и «остросоциальный» продукт – гречку. По его словам, до следующего урожая гречки в стране будет более чем достаточно для обеспечения внутреннего спроса.

«Прогнозный урожай - 174 тыс. тонн при внутреннем потреблении 160 тыс. тонн. Избыток - 14 тыс. тонн. Никаких рисков в контексте производства не существует. То есть, будут проблемы - надо будет их искать на уровне торговых сетей», - отметил Кутовой.

Аналогичная ситуация ожидается и с сахаром. В этом году украинские заводы произведут 1,8-1,85 млн тонн этого сладкого продукта. Учитывая уровень переходных остатков, в министерстве ожидают, что предложение на рынке сахара превысит 2 млн тонн, а потребность внутреннего рынка будет ниже - на уровне 1,6 млн тонн.

Сезон сахароварения уже начался. И осенне-полевые работы идут по графику, обеспечение материально-технической базы осуществляется в плановом режиме, серьезных угроз и рисков проведения всех необходимых работ нет, уверил Кутовой.

Алина Зименко (УНИАН)