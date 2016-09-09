Prozorro будет автоматически проверять данные участников торгов в Едином реестре юрлиц

Система электронных государственных закупок Prozorro получила возможность автоматически проверять данные участников торгов в Едином реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, что позволит упростить бюрократические процедуры.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Наша цель – уменьшение количества документов, необходимых предприятию для работы с Prozorro», – отметил глава Минэкономразвития Степан Кубив.

В свою очередь, заместитель министра Максим Нефедов подчеркнул, что интеграция Prozorro с госреестрами позволит искоренить мелкую коррупцию при выдаче разнообразных справок и выписок, а также повысить безопасность системы госзакупок.

«Это повысит безопасность системы, поскольку не позволит вносить в систему некорректные данные. Кроме того, это облегчит работу бизнеса, поскольку автоматизирует проверку данных – бумажные справки будут не нужны. И, как следствие, мы уменьшим мелкую коррупцию в выдаче справок и выписок», – отметил он.

По словам Нефедова, Минэкономразвития проводит переговоры об интеграции остальных ключевых реестров – Государственной фискальной службы, Министерства внутренних дел и т.д.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман в начале июня поручил Министерству экономического развития и торговли подготовить постановление об обмене данными электронных реестров органов исполнительной власти для контроля заказчиков и исполнителей в системе электронных государственных закупок Prozorro.

По словам Нефедова, принятие постановления позволит проверять участников тендера через реестры Государственной фискальной службы не предмет наличия задолженности перед бюджетом, а также получать необходимые данные из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.