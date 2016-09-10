Полиция предотвратила рейдерский захват "Черкассыоблэнерго"

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации в Черкасской области, вечером 9 сентября в городе Черкассы неизвестные лица в масках, около 50 человек, вооруженные битами совершили попытку совершить рейдерский захват «Черкассыоблэнерго».

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«Правоохранители вовремя прибыли на место происшествия и предотвратили намерениям злоумышленников. Нападавшие задержаны и дают показания. Вещественные доказательства изъяты», - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), проводятся следственные действия.