Розенко: экономика Украины начала отталкиваться от дна

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"За последние 3-4 месяца мы увидели первые позитивные сигналы, которые свидетельствуют о том, что мы уже упали на самое дно и начали отталкиваться вверх. Экономика начала расти, мы имеем небольшой рост ВВП", - заявил Розенко.

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Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2015 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,6% после падения на 0,7% в первом квартале в аналогичном измерении.

В годовом выражении по сравнению со вторым кварталом 2015 года рост ВВП Украины сократился до 1,3% после роста на 0,1% кварталом ранее.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,1%, в 2017 году – на 3%. Прогноз НБУ по инфляции предполагает рост потребительских цен на 12% в 2016 году и на 8% – в 2017 году.

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

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Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%. В августе эксперты ухудшили прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на 0,1 п. п. до 1%, но при этом улучшили прогнозы на 2017 и 2018 годы – до 2,9% и 3,6% соответственно.