Потребительская корзина-2016: чем отличается украинский минимум от европейского

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В минимуме, который Кабмин считает достаточным для среднестатистического украинца, нет мобильного телефона, однако до сих пор есть радиоприемник. Никаких международных поездок, только пригородные.

Мяса на год предусмотрено 30 килограммов: 16 – говядины и 14 – птицы. То есть каждый день один человек может съесть котлету весом 100 граммов. Рыбы – 9,5 кг. Это около 30 граммов в день. Молока и кефира 60 литров, то есть на день – неполный стакан. Яиц – 220, в среднем получается – 4 на неделю. Впервые в потребительской корзине появились чай, кофе и специи.

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За полтора года украинец должен использовать 6 пар трусов. Ежегодно – 10 пар носков. Зимние сапоги предлагают менять раз в три года. Летнюю обувь – в два года. Три года женщинам предлагают носить 9 пар колгот. Впервые в корзине предусмотрены женские брюки: одна пара на четыре года. Платья можно купить два, но раз в семь лет.

Павел Розенко вместе с ТСН высчитывает, сколько корзин влезает в его правительственную зарплату. "Я думаю, что около 15 потребительских корзин", - заключает он. Министр зарабатывает 20 тысяч гривен. Клянется, что этих денег ему хватает, потому что он не шикует. "Я обновлял гардероб в 2014 году, после избирательной кампании я купил себе несколько костюмов. После этого только летнее покупал", - говорит он.

Розенко объясняет, что потребительская корзина по закону должна меняться каждые пять лет, но в действительности не менялась уже 15. Фактически, это просто формула, которая позволяет вычислить – грань выживания. "Это минимальная величина, которая позволяет человеку выживать. Не красиво жить, не богато жить, а просто физиологически выживать. Все, что выше, человек должен гарантировать себе сам", - объясняет он.

В Германии такого понятия, как "потребительская корзина", не существует. Там государство начисляет помощь каждому индивидуально. Украинец Тарас, который после развода с женой-немкой частично занимается детьми, попросил у государства социальной поддержки. И получил сумму, на которую может оплачивать большую квартиру в центре Берлина и покупать продукты. Плюс медицинская страховка, социальные и пенсионные взносы, отдых и поездки. "Общественный транспорт для меня и детей вдвое дешевле, еда детям в школе вдвое дешевле, посещение музеев, театров бывает бесплатно", - рассказал он.

Сейчас Тарас учится на курсах повышения квалификации. Они стоят 4,5 тысячи евро и их тоже оплачивает государство. "Государство хочет, чтобы в конечном итоге из меня вышел настолько образованный человек, который впоследствии будет работать и платить налоги этому государству", - пояснил он.