Грузия и Китай договорились о свободной торговле

По словам Кумсишвили, два дня назад завершились переговоры о свободной торговле с Китаем и это - беспрецедентный результат, которого Грузия добилась вместе с Китайской Народной Республикой, передает "Грузия Online".

Как пояснил Кумсишвили, все продукты попадут на китайский рынок с нулевым тарифом.

Читайте такжеУкраина и Грузия получат визовую либерализацию в этом году - еврокомиссар Хан«Мы завершили переговоры о свободной торговле за 7 месяцев и добились очень важных результатов. В первую очередь, хочу отметить, что более 95% нашей продукции и услуг попадет на китайский рынок без всякого дополнительного налога - те основные продукты, которые всех нас очень интересуют. Это наше вино, минеральные воды и агропродукты, которые есть у Грузии. Все эти продукты попадут на китайский рынок с нулевым тарифом, без всяких промежуточных этапов», - отметил Дмитрий Кумсишвили.