Кабмин сократил перечень платных социальных услуг

Кабинет министров Украины сократил перечень платных социальных услуг до 14 наименований с 25, исключив из него услуги по приготовлению еды, организации досуга и сопровождению переписки, и другие виды услуг. Соответствующее решение закреплено в постановлении №596.

Согласно правительственному решению, платными считаются все виды ухода, включая уход на дому, социальная адаптация, реинтеграция и реабилитация, консультирование, представительство интересов, посредничество, сопровождение при трудоустройстве, кризисное вмешательство, транспортные услуги и натуральная помощь, а именно: пошив одежды, ремонт одежды, ремонт обуви, парикмахерские услуги, стирка белья и одежды, ремонтные работы.

"Правительство привело в соответствие перечень платных социальных услуг с перечнем социальных услуг лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах и не способным самостоятельно их преодолеть", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Ценовой диапазон или механизм ценообразования на услуги не приводится.

Справка УНИАН. Социальные службы в Украине могут предоставлять гражданам платные и бесплатные социальные услуги в зависимости от обстоятельств. Право на бесплатные услуги имеют граждане преклонного возраста в связи с болезнью или инвалидностью за неимением родственников, граждане, попавшие в тяжелые обстоятельства в связи с безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, беженцы, дети и молодые люди - инвалиды, сироты или малообеспеченные.