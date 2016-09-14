Price.ua: украинцы стали покупать более производительные смартфоны
В Price.ua рассказали о популярных среди украинских покупателей Android- и iOS-смартфонах, а также выделили явных фаворитов. Ими стали устройства от Apple и Xiaomi.
Согласно рейтингу Price.ua, наибольшим спросом в Украине пользуются 16-гигабайтные Apple iPhone 5s и 6. Несколько ниже расположились 32-гигабайтная и 16-гигабайтная версии Xiaomi Redmi 3 Pro (3 и 2), а также iPhone 5.
Представленные в рейтингах агрегатора мобильные телефоны, смартфоны и другие гаджеты позволяют понять вкусы украинских потребителей.
Занявшие первое и второе места в рейтинге Price.ua iPhone 5s и 6 не могут похвастаться выдающейся аппаратной мощью. Они отличаются привлекательной ценой (от 6 099 и 9 999 гривен соответственно), тщательной оптимизацией ПО и высокой надежностью. Неискушенным пользователям будет вполне достаточно одного гигабайта ОЗУ и восьмимегапиксельной камеры.
Объяснить резкий скачок спроса на обе модификации Xiaomi Redmi 3 Pro также несложно. Сочетание IPS-экрана с HD-разрешением, восьмиядерного процессора, объединяющего два четырехъядерных кристалла, и тринадцатимегапиксельной камеры пришлось по душе украинским покупателям. Третья версия отличается от второй объемами встроенной (32 и 16 ГБ соответственно) и оперативной (3 и 2 ГБ) памяти. Стоимость 32-гигабайтного Xiaomi Redmi 3 Pro начинается от 3 640 гривен, 16-гигабайтного — от 3 045 гривен.
Замыкает рейтинг от Price.ua некогда популярный Apple iPhone 5 в его 16-гигабайтной итерации. Он оснащен 1 ГБ оперативной памяти и процессором A6 с дополнительным графическим ядром. Разрешение IPS-экрана устройства — 1136 x 640 пикселей. Емкость аккумулятора смартфона относительно небольшая и составляет 1 400 мАч. Apple iPhone 5 обойдется украинским покупателям в 4 899 гривен.
Price.ua позволяет сравнить большинство существующих топовых смартфонов по цене и характеристикам. Удобная система фильтров поможет выбрать устройство с конкретными процессором, объемом памяти и дисплеем.