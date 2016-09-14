Price.ua: украинцы стали покупать более производительные смартфоны

Согласно рейтингу Price.ua, наибольшим спросом в Украине пользуются 16-гигабайтные Apple iPhone 5s и 6. Несколько ниже расположились 32-гигабайтная и 16-гигабайтная версии Xiaomi Redmi 3 Pro (3 и 2), а также iPhone 5.

Представленные в рейтингах агрегатора мобильные телефоны, смартфоны и другие гаджеты позволяют понять вкусы украинских потребителей.

Занявшие первое и второе места в рейтинге Price.ua iPhone 5s и 6 не могут похвастаться выдающейся аппаратной мощью. Они отличаются привлекательной ценой (от 6 099 и 9 999 гривен соответственно), тщательной оптимизацией ПО и высокой надежностью. Неискушенным пользователям будет вполне достаточно одного гигабайта ОЗУ и восьмимегапиксельной камеры.