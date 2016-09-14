В октябре ПриватБанк откроет семь новых отделений

Как сообщила пресс-служба банка, в ближайшее время новые отделения ПриватБанка появятся в Киеве, Тернополе, Харькове и Жмеринке.

«ПриватБанк первый и пока единственный украинский банк, который обслуживает своих клиентов, не прячась за мониторы компьютеров. Сегодня отделения нашего банка – это современные воркшопы, где клиенты в первую очередь могут научиться самым современным технологиям и получить консультации специалистов, – говорит Генеральный Заместитель Председателя Правления ПриватБанка Юрий Пикуш. – Мы продолжаем развитие сети банковского обслуживания в Украине, открывая новые отделения и меняя расположение существующих, чтобы они были еще ближе к нашим клиентам».

С начала 2016 года ПриватБанк открыл 29 новых отделений: в Сумах, Виннице, Полтаве, Белой Церкви, Мариуполе, Житомире и других городах по всей Украине. Два новых отделения банка заработали и в прифронтовой зоне АТО: в Волновахе и Авдеевке. Также с начала года больше 70 отделений банка поменяли свое месторасположение на более удобное для клиентов, причем новое место работы отделения было выбрано с учетом пожеланий его клиентов. До конца 2016 года крупнейший украинский банк намерен открыть около 20 новых точек обслуживания.