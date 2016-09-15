В Беларуси уровень занятости населения упал до рекордного минимума

Уровень занятости населения в Беларуси упал до самой низкой за последние 12 лет отметки, передаеют "Белорусские новости" со ссылкой на аналитический обзор «Экономические тенденции в Беларуси» Центра социально-экономических исследований CASE Belarus.

Как отмечают исследователи, в первом полугодии 2016-го численность занятого населения в стране снижалась невиданными темпами. В абсолютных цифрах ежеквартальные потери составляли 40 тысяч занятых. Таким образом, за первые два квартала занятых в экономике стало меньше на 80 тысяч.

Читайте такжеЛукашенко пояснил, как в Беларуси можно заработать: надо просто немного шевелиться«Это рекордное снижение занятости за последние годы за столь короткий промежуток времени. При этом численность безработных увеличилась за первое полугодие лишь на 4 тысячи человек, что составило 5% от сократившегося числа занятых в экономике», — отмечают в CASE Belarus.

По подсчетам исследователей, в итоге уровень занятости во втором квартале упал до беспрецедентно низкой отметки — 4,402 млн человек. Ранее исторический минимум уровня занятости был зафиксирован в четвертом квартале 2004 года — 4,420 млн.

«Таким образом, завоевания пятилетки 2006-2010 годов, которая вошла в историю как пятилетка высоких темпов роста ВВП и занятости, полностью утрачены. И это без учета постоянного с 2012 года изменения методологии учета трудовых ресурсов, благодаря которым занятость постоянно пополнялась на пару десятков тысяч — в последний раз, например, «доучли» ремесленников», — подчеркивают авторы обзора.

Они также полагают, что в этом году, похоже, будет установлен еще один антирекорд — по дополнительно введенным рабочим местам в экономике. Шестой год подряд этот показатель демонстрирует падающую динамику. За первое полугодие принято на дополнительно введенные рабочие места лишь 14,6 тысячи человек.

При этом, отмечается в документе, показатель приема на дополнительно введенные рабочие места ничего не говорит об их качестве или производительности.

«Достаточно поставить стол и стул, чтобы статистика показала создание рабочего места. Счет же высокопроизводительных рабочих мест по всей стране идет лишь на сотни (300-450 в последние годы), но их показывают только в специальных бюллетенях», — подчеркивают аналитики.

Как говорит исследователь CASE Belarus Владимир Акулич, динамика занятости полностью соответствует состоянию экономики Беларуси, которая находится в состоянии рецессии.