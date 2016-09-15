Клиенты ПриватБанка помогут собрать средства на лечение детей, расплачиваясь за покупки картами

Как сообщили в банке, чтобы стать участником благотворительной программы, нужно просто зарегистрироваться в акции и оплачивать покупки картами. Перечисленные банком средства будут использованы на закупку лекарств для онкобольных детей, а также художественных и развивающих книжек для детских больниц.

“Делать добрые дела легко и просто. До конца сентября рассчитывайтесь картой нашего банка, и за каждую операцию на сумму больше 100 грн ПриватБанк перечислит одну гривну благотворительному фонда "Помогать просто", - говорит руководитель благотворительных программ ПриватБанка Анна Павлова. - Чем чаще вы рассчитываетесь картой, а не наличными, тем больше шансов у детей, больных онкологическими заболеваниями, выздороветь и вернуться к нормальной жизни”.

Как отмечают в банке, по итогам акции будут определены самые активные ее участники, среди которых будут разыграны планшеты, телефоны и покетбукы. Зарегистрироваться в акции «Праздник для всех» может любой клиент банка на сайте https://promos.privatbank.ua/ua/promos/svyato-dlya-vsih.