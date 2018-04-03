Баланс недели: транш от МВФ, пощечина России и "честный бюджет"

Главной новостью минувшей недели стало долгожданное решение Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с Украиной и выделении нашей стране третьего транша кредита на общую сумму 1 млрд долл. МВФ заставил переживать даже самых отчаянных оптимистов и сообщил о своем позитивном решении, когда в Украине была глубокая ночь.

Прогнозируя положительное для Украины решение МВФ президент Петр Порошенко на одном из публичных выступлений даже перекрестился, что лишний раз подчеркивает: уверенности у властей было не так много. «Пусть Бог простит, завтра, 14 сентября, у нас будет очередной миллиард транша МВФ, который строит фундамент для наших реформ», - заявил Порошенко.

А сразу после заседания Совета директоров МВФ президент даже не стал дожидаться официального сообщения Фонда, и первым написал радостную новость в Твиттере.

«Только что Совет директоров МВФ принял положительное решение о продлении программы сотрудничества с Украиной и выделении финансовой помощи», - написал Порошенко.

Важность выделения транша для страны и факта дальнейшего сотрудничества с Фондом сложно переоценить. Решение о выделении средств было принято после более чем годовой паузы в отношениях между Украиной и МВФ, спровоцированной в большей части политическими событиями осенью 2015-го и зимой-весной 2016 года. В эти периоды в Украине сменилось правительство, был проведен ряд непопулярных социальных реформ, а МВФ все продолжал вести переговоры, затягивая с принятием решения.

Одной из причин приостановки программы сотрудничества была проблема с запуском системы электронных деклараций, которая заработала с 1 сентября. Это и повлияло на позитивное решение МВФ и выделение транша. Фонд также отметил первые признаки восстановления экономики нашей страны.

«Экономическая активность оживляется, инфляция заметно снизилась, усиливается стабильность, растут резервы и объемы депозитов в банковской системе, - говорится в комментарии директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по итогам заседания Совета директоров Фонда. - Цена кризиса, переживаемого Украиной, была высокой, но и предстоящий рост будет достаточным. Во многом он будет обеспечен реализацией программы реформ, озвученной властями и включающей макроэкономическую стабилизацию, приведение тарифов к рыночному уровню, восстановление банковской системы».

Кроме того, Фонд анонсировал, что может рассмотреть до конца текущего года выделение нашей стране четвертого транша. Но, по словам Лагард, основными направлениями Украины должны быть - устойчивость бюджета в среднесрочной перспективе, пенсионная реформа, задачей которой должно стать сокращение дефицита Пенсионного фонда и стабилизация его работы без рисков наращивания долгов в системе государственных финансов.

Полученный «зеленый свет» от Фонда открывает Украине доступ к финансированию от других официальных кредиторов. Так, до конца сентября наша страна рассчитывает получить 1 млрд долл. кредитных гарантий от США, кредит от Всемирного банка на закупку газа «Нафтогазом» на 500 млн долл. А в случае принятия Радой необходимых законов, в частности, закона о независимом регуляторе энергорынка, Европейский Союз до конца года выделит нам 600 млн евро бюджетного финансирования.

Палки в колеса

Радости от выделения денег Украине не разделила только Россия. Накануне судьбоносного решения МВФ глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Украина не выполнила все необходимые условия для получения очередного транша и российская сторона будет голосовать против выделения денег нашей стране, хоть и понимает, что заблокировать решение МВФ не сможет.

«В заключении, которое распространено Международным валютным фондом, говорится, что все условия получения очередного транша Украиной были выполнены. Такое утверждение, на наш взгляд, является безосновательным и создает условия для создания аналогичных прецедентов и в дальнейшем», - сказал Силуанов.

Главным аргументом главы российского Минфина остается задолженность Украины перед РФ в 3 млрд долл. по евробондам, выпущенным режимом Януковича. Он напомнил, что Россия ставила условие, согласно которому Украина должна признать долг перед РФ как официальный.

«Международный валютный фонд такое решение принял. Украина до сих пор решение не рассматривала», - сетовал российский министр. По его словам, Украина должна представить предложения российской стороне о более выгодных условиях, нежели те предложения, которые были выдвинуты и согласованы с коммерческими кредиторами.

В ответ украинский министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина, согласно текущей программе сотрудничества с Международным валютным фондом относительно «добросовестного» проведения переговоров с Российской Федерацией, готова вступить в переговоры по поводу возможного разрешения спора по кредиту.

«Несмотря на то, что Украина в целом остается открытой для возможности мирного урегулирования спора, если для этого будут найдены приемлемые основания, Украина уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к слушанию, запланированному на январь 2017 года», - отметил Данилюк.

Позицию Украины поддержал и Фонд, заявив, что тактика нашей страны в переговорах с Россией отвечает политике МВФ. При этом Фонд снова подчеркнул, что выступает за урегулирование вопроса долга и призывает стороны достичь консенсуса в рамках конструктивного диалога.

Стабильная гривня и «добрый» Нацбанк

Позитивные новости от МВФ позволили на минувшей неделе стабилизироваться валютному курсу. Уже с начала недели гривня постепенно начала укрепляться, а в пятницу и вовсе преодолела психологическую отметку в 26 гривен, укрепившись до уровня 25,85 грн/долл.

Решение МВФ также позволило НБУ в очередной раз смягчить ограничения на валютном рынке, введенные в 2014-2015 годах для стабилизации национальной валюты.

В частности, НБУ повысил лимит выдачи валютной наличности через кассы и банкоматы до эквивалента 250 тыс. грн на одного клиента в сутки со 100 тыс. грн. Между тем, регулятор продлил действие ряда ограничений на валютном рынке еще на три месяца, в том числе установленный ранее лимит покупки наличной валюты физическими лицами в пределах эквивалента 12 тыс. грн в день.

При этом Нацбанк разрешил компаниям покупать валюту для погашения кредитов нерезидентам при наличии собственных валютных средств на счетах. Вместе с тем, НБУ продлил действие ряда ограничений на валютном рынке еще на три месяца, в том числе обязательную продажу 65% поступлений валютной выручки и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам.

Решил Национальный банк и несколько ослабить монетарную политику - с 16 сентября снизил учетную ставку на 0,5 п.п., или до 15% годовых. Регулятор снижает учетную ставку пятый месяц подряд.

Регулятор сообщил, что в случае продолжения ослабления рисков для ценовой стабильности, он и в дальнейшем будет смягчать монетарную и валютную политику для поддержки восстановления экономического роста.

«Честный бюджет»

На минувшей неделе правительство одобрило и внесло в Раду анонсированный с начала лета проект государственного бюджета на 2017 год. Несмотря на то, что заседание Кабмина, на котором утверждался проект госбюджета, проходило поздно вечером 15 сентября, это не помешало правительству успеть внести в парламент документ и тем самым едва не впервые за несколько лет соблюсти нормы бюджетного кодекса. Сам документ Министерство финансов планирует представить в Раде на следующей пленарной неделе.

Премьер-министр Владимир Гройсман, который лично проводил презентацию бюджета, успел окрестить документ самым честным и прозрачным за всю историю независимости Украины. По его словам, роспись государственной казны на 2017 год должна быть максимально реалистичной и строиться на прогнозах реальных доходов и реального дефицита, что не разрушит достигнутой макроэкономической стабильности в Украине.

В частности, Кабмин закладывает в проект государственного бюджета на 2017 год рост доходной части на 16,7% - до 876,9 млрд грн, а также рост ВВП на уровне 3%. Дефицит государственного бюджета в 2017 году не должен превышать 3% ВВП.

По словам премьера, бюджет-2017 исходит из активизации экономического роста, а ставки основных бюджетообразующих налогов повышаться не будут.

В 2017 году правительство намерено активно задействовать статью доходов по акцизам и направить 14,2 млрд грн таких поступлений на ремонт и строительство дорог. Еще порядка 1 млрд долл. планируется привлечь в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями.

«Я хочу, чтобы украинцы ездили по нормальным дорогам. Это наша общая позиция. Это - возможно», - сказал Гройсман, представляя проект бюджета.

Оборонный бюджет на 2017 год составит 129 млрд грн, что на 14,5 млрд грн больше аналогичной статьи расходов в бюджете 2016 года.

Прожиточный минимум и минимальная зарплата в Украине к 1 декабря 2017 года вырастут на 162 грн - до 1 762 грн. А в ближайшее время Кабмин планирует представить основы реформы оплаты труда и пенсионного обеспечения, чтобы сделать зарплаты и пенсии украинцев более справедливыми.

Не обошли стороной министры и украинских аграриев. Правительство предусмотрело в проекте бюджета на 2017 год 5,5 млрд грн на программу прямой финансовой поддержки малых и средних аграриев, в то время как крупные аграрные хозяйства, по словам Гройсмана, располагают достаточными ресурсами и смогут «позаботиться о себе сами».

На реструктуризацию шахт и поддержку шахтеров правительство намерено направить в следующем году 1,8 млрд грн. Также в планах наращивать собственную добычу газа и развивать программы энергоэффективности с целью через 4-5 лет выйти на полную энергонезависимость.

Правительство рассчитывает на профессиональную, качественную, не заполитизированную дискуссию с народными депутатами вокруг проекта государственного бюджета на 2017 год.

Гройсман отметил, что бюджет является честным: указанные в нем цифры подкреплены доходной и расходной частями. В этом контексте премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы баланс, который сохранен в этом бюджете, не был нарушен.

Ксения Обуховская (УНИАН)