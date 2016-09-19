В России взялись за куклу Barbie: хотят запретить к продаже за "религиозное" несоответствие

Российские производители и продавцы игрушек предлагают учитывать религиозные аспекты при проведении обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек, пишут "Известия".

Одетая по-европейски кукла Barbie может не вписаться в рамки многоконфессионального Евразийского экономического союза, предупреждают игроки рынка.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) подготовила свой отзыв на проект поправок в техрегламент «О безопасности игрушек». Замечания ассоциации касаются в первую очередь новшества, предполагающего проведение обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек перед их продажей.

Читайте такжеУ Путина негодуют из-за выделения Украине очередного транша МВФТак, ассоциация считает, что в проекте недостаточно полно отражены «критерии риска, влияющие на нравственно-эмоциональное благополучие детей». В частности, не учтены религиозные, национальные и прочие особенности детей многонационального и многоконфессионального Евразийского экономического союза. В пример приводится детская кукла Barbie, которая одета по европейским стандартам в открытую одежду и не соответствует ценностям мусульманского мира. В совместном проекте участвуют крупнейшие российские научные организации и тайваньский университет Чжэньчжи

С предложением ввести в техрегламент норму о психолого-педагогической экспертизе игрушек выступило Министерство национальной экономики Казахстана. Согласно идее авторов, игрушки должны поступать в продажу «при соответствии критериям психолого-педагогической безопасности». Таким образом, должны быть запрещены к продаже товары для детей, которые провоцируют их на агрессивные действия, вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры. Под запрет попадут также игрушки, провоцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием, вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам. А также те, которые провоцируют на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам людей.

Производителей и продавцов игрушек, которые входят в АИДТ, больше всего беспокоят экономические последствия введения новшеств. Производители уверены, что в существующем сегодня виде экспертиза лишь увеличит себестоимость производства. Так, произойдет повышение на 20% за счет самого введения проверки товаров, еще на 30% возрастут затраты из-за того, что экспертизу необходимо будет проходить в течение какого-то времени. Из-за таких издержек до 40% продукции из низкоценового сегмента перейдет в высокий, и в целом детские товары станут менее доступными.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго считает, что отсутствие утвержденных документов, регламентирующих порядок и методику проведения экспертизы, может стать причиной появления неоднозначных оценок и роста числа судебных конфликтов.