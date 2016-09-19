В Германии считают, что Лондон может потерять статус финансовой столицы Европы

Глава немецкого Центробанка Йенс Вайдман предупреждает, что Лондон может лишиться статуса крупнейшего финансового центра в Европе, если Великобритания не останется в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), пишет RNS со ссылкой на газету The Guardian.

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«Выход Великобритании из ЕЭЗ означает, что банки автоматически лишатся возможности вести бизнес по всему Евросоюзу, что позволит Франкфурту перенять первенство у Лондона», — сообщил Йен Вайдман.

В интервью The Guardian он подчеркнул, что паспортные права ЕС тесно связаны с общим европейским рынком, и Лондон их лишится автоматически, если Великобритания перестанет быть частью ЕЭЗ.

По сообщению издания, паспортные права ЕС — ключевой вопрос для британского финансового сектора, так как они позволяют компаниям использовать Лондон в качестве хаба для оказания услуг клиентам по всему Евросоюзу без оформления лицензии в отдельных странах.

Благодаря праву Лондона на «паспорт» ЕС, финансовые учреждения Лондона получают доступ к общему европейскому рынку, и это ключевой фактор, позволивший британской столице стать международным финансовым центром.