В России "в целях безопасности" хотят в билетах на поезд указывать гражданство пассажиров

Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект приказа, согласно которому в билетах поездов дальнего следования будет указываться информация о гражданстве пассажира, пишут "Известия".

Нововведения в случае их принятия должны вступить в силу до конца этого года.

Эксперты считают, что новшество может преследовать две цели: изменение тарифов на билеты и дополнительный контроль со стороны служб безопасности.

Читайте такжеУкраина начала процедуру оспаривания российского транзитного эмбарго в ВТОЛогично предположить, что следующим шагом будет либо понижение тарифов для россиян, либо повышение их для иностранцев. «Известия» попытались прояснить этот вопрос в пресс-службе Минтранса, однако не получили ни подтверждения, ни опровержения этой информации.

Отметим, что в настоящее время в России нет дифференциации цен на транспорт для граждан и неграждан страны. Традиционно более высокие (причем иногда значительно) тарифы на билеты для иностранцев сохраняются только в музеях, да и то не во всех.

На вопрос «Известий» о возможном повышении или понижении цен на билеты для граждан тех или иных государств в транспортной пресс-службе сообщили, что нормативные документы они не комментируют до момента их принятия.

Ответ Министерства транспорта на просьбу «Известий» уточнить цель поправок неожиданно дал совсем не экономическое их обоснование.

"Изменение предлагается внести исходя из требований безопасности", — сообщили в пресс-службе Минтранса. Конкретизировать эту информацию в ведомстве отказались.

Вице-президент Ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» Алексей Филатов считает, что усилению безопасности на транспорте сведения о гражданстве в билетах никак не помогут.

"Я предполагаю, что цель указания этой информации в том, что она может помочь силовым структурам держать под наблюдением лиц, которые могут быть причастны к некой террористической деятельности, — сказал Алексей Филатов «Известиям». — Но насколько я знаю, в билете кроме фамилии, имени и отчества пассажира есть еще дата рождения и номер паспорта. Этой информации достаточно, чтобы следить за перемещением тех или иных лиц. Зачем нужна дополнительная информация по гражданству, для меня это вопрос, покрытый тайной. Если эту меру логически не объясняют органы, которые настаивают на такой дополнительной информации, то я думаю, что это пустая трата денег, сил, а самое главное — ложные надежды, что из-за этого будет безопаснее. А если разобраться, на самом деле это не повлечет никакого усиления безопасности".

Алексей Филатов считает, что указывать в билете гражданство — это то же самое, что отмечать в нем цвет кожи пассажира.

Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский считает, что идея с указанием сведений о гражданстве пассажира на железнодорожных билетах «к безопасности не имеет никакого отношения, потому что те, кто представляет опасность, обычно имеют правильные паспорта». Никаких научных целей, по его мнению, это нововведение преследовать не может.

"Единственное, для чего это может быть введено, — предполагает специалист, — чтобы установить разные цены для граждан и неграждан России — как в музеях, где за вход иностранцы всегда раньше платили больше. Это я еще могу понять. В принципе за этим может стоять еще какая-то дополнительная форма полицейского контроля".

Анатолий Вишневский отметил, что в других странах такой практики нет.