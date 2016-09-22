В России хотят в течение 3 лет повышать тарифы на услуги ЖКХ согласно инфляции

Правительство России предлагает повышать цены на услуги ЖКХ, электричество и газ относительно уровня прогнозной инфляции с 2017 по 2019 год, соответственно, передает «Газета.Ru» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития РФ на эти годы.

Правительство полагает, что ввиду негативного финансово-экономического состояния большинства организаций коммунального сектора целесообразно осуществлять повышение тарифов по инфляции. При этом для промышленности рост тарифов будет менее стремительным.

Читайте такжеJPMorgan ухудшил прогноз сокращения ВВП РоссииТаким образом, цены на все эти категории для населения увеличатся в 2017 году на 4,9%, в 2018 году — на 4,4%, в 2019 году — на 4,1%.

Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) отметила, что для водоснабжения провести модернизацию уже порядком изношенных сетей в рамках такого тарифа будет проблематично.

При этом для газа и коммунальных услуг такой рост существенно выше, чем закладывалось в опубликованном ранее сценарном прогнозе МЭР на тот же период.