Кабмин распорядился начать закупку юридических услуг в рамках дел против России в ВТО

Кабинет министров Украины на заседании в среду распорядился начать процедуру закупки юридических услуг для их использования в рамках дел против торговых ограничений России во Всемирной торговой организации.

"Данное распоряжение даст возможность начать процедуру закупки юридических услуг в делах в рамках Всемирной торговой организации против неоправданных, непрозрачных действий Российской Федерации, которые создают ненужные препятствия в торговле, которые влияют на торговлю Украины с третьими странами", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя распоряжение.

При этом юридические услуги будут использованы в делах против России по факту торговых ограничений в отношении украинской железнодорожной продукции, транзитных ограничений, а также других ограничений в отношении товаров происхождением из Украины.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран, в частности Казахстана и Кыргызстана. Как сообщали в пресс-службе Минэкономразвития, украинский экспорт из-за эмбарго с начала года сократился на 35,1%, экспорт в Казахстан упал на 45,5%.

Потери экспорта товаров в Казахстан по итогам года и в Кыргызстан по итогам второго полугодия оцениваются в объеме 400 миллионов долларов. А дополнительные потери, которые сформируются в результате всех ограничительных мер, составят 0,3% ВВП.

Свою позицию Украина уже представляла на Генеральном совете ВТО 24 февраля и 27 июля текущего года, а также на заседаниях соответствующих комитетов ВТО. Причем доводы украинской стороны поддержали делегации Канады, США, ЕС, Японии, Австралии, Швейцарии, Кореи и Турции.

Взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

По разным оценкам, потери украинских производителей от введенных Россией санкций превысили 1 миллиард долларов.