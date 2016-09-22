Путин хочет ввести в России налог для туристов

Президент России Владимир Путин утвердил список мер, призванных повысить инвестиционную привлекательность санаторно-курортного комплекса страны. Одной из таких мер должно стать введение особого курортного сбора, следует из опубликованного на сайте Кремля списка поручений.

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Необходимые для появление «налога с туристов» поправки должны быть внесены в законодательство к 1 марта 2017 года, отмечается в документе. Доходы от нового сбора планируется направлять на развитие санаторно-курортного комплекса, передает РБК.

Согласно поручению, к началу весны правительство должно наделить Ростуризм полномочиями, необходимыми для продвижения услуг российских курортов и санаториев на мировом и внутреннем рынке. К 1 мая планируется утвердить единую стратегию развития санаторно-курортного комплекса страны.

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Осенью 2014 года в Госдуму уже вносился законопроект о введении в России сбора «с физических лиц, прибывающих в туристическую местность». Однако он был отвергнут правительством, опасавшимся снижения привлекательности российских курортов из-за удорожания отдыха на них. В подготовленном правительстве отзыве также отмечалось, что введение сбора не даст возможности серьезно увеличить доходы казны из-за больших расходов на администрирование нового налога.

В 2015 году ​министерство по делам Северного Кавказа предложило взимать с туристов, прибывающих в здравницы Минеральных Вод, Кисловодска, Ессентуков и Пятигорска по 50-150 руб. в день. В августе 2016 года предложение Минкавказа поддержал и Владимир Путин, призвавший, однако, «не задирать платежи», чтобы сумма нового сбора была незаметна для отдыхающих.

По данным Ростуризма, в 2015 году в России побывало свыше 26,85 млн иностранных туристов, гостиницы, санатории и других коллективные средства размещения (КСР) за год приняли свыше 43,65 млн россиян и более 5,6 млн иностранных граждан.