Австрия и Франция выступают за перезапуск переговоров о зоне свободной торговли между ЕС и США

Австрия и Франция выступают за перезапуск переговоров о создании Трансатлантической зоны свободной торговли (TTIP) между Евросоюзом и США, заявил в интервью газете Die Welt вице-канцлер и министр экономики Австрии Райнхольд Миттерленер.

Он также отметил, что с соответствующим заявлением они выступят в пятницу, 23 сентября, на встрече европейских министров торговли в Братиславе.

Читайте такжеВице-канцлер Германии: переговоры по ЗСТ между ЕС и США провалились«Государственный секретарь Франции по вопросам внешней торговли Матиас Фекл и я совместно выступим за то, чтобы переговоры о зоне свободной торговли с США были перезапущены. Переговоры должны возобновиться после президентских выборов в США», — заявил Миттерленер.

По его словам, провал переговоров по TTIP свидетельствуют о недоверии сторон. «Преобладало впечатление, что европейская правовая база размыта и подорваны стандарты. Но есть и общий страх увеличения международной конкуренции», - сказал Миттерленер.

Он также отметил, что Австрия выступает за соглашение о свободной торговле с Канадой, в частности, за дополнение к существующему контракту юридически обязательных толкований.