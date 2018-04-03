Плач по изобретателю

Плач по изобретателю

Владислав Швец
15:35, 23 сентября 2016
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Украинские изобретатели по случаю профессионального праздника решили напомнить о себе. Они провели научную конференцию, главный лейтмотив которой - количество патентов сокращается, украинские умы эмигрируют, а изобретательская деятельность без господдержки скоро и вовсе может кануть в Лету.

Знаменитая «тарелка» возле станции метро «Лыбедская» в Киеве — яркий представитель второй волны советского модернизма – не так давно стала центром сбора украинских изобретателей. В построенном еще 1971 году здании Института научно-технической и экономической информации прошла конференция с хлёстким названием – «Роль и место изобретательства в инновационном развитии Украины».

Знаменитая

Цель конференции, организаторами которой выступили министерства образования и обороны, как никогда актуальна - активизировать работу в сфере изобретательства и способствовать интеграции национального изобретательского движения в международное пространство.

Корреспонденту УНИАН, решившему побывать на столь значимом событии, найти место сбора ведущих отечественных новаторов-рационализаторов оказалось нетрудно. Достаточно было следовать указателям.

Найти место сбора новаторов-рационализаторов было нетрудно / Фото Владислав Швец

Аура зала библиотечного типа точно передавала атмосферу собрания. Несколько рядов почтенного возраста стульев, почетные гости, проектор для презентаций, журнальный столик возле сидящих в рядочек выступающих. На стенах - дореволюционные лозунги. Один из спикеров смело именовал такое оформление «коворкингом» (coworking) для украинских изобретателей, созданным по типу западных примеров.

«Вы все читаете книги, ездите за границу. Там идет движение о создании «кворкингов» (стилистика речи оратора сохранена - УНИАН) и про это все говорят. А зачем нам что-то создавать? Вот здесь я увидела место, где есть такой «кворкиг», где уже возможность встретиться и поговорить об общих интересах и продуцировать новые идеи», - сказала в ходе выступления начальник отдела инновационной политики КГГА Наталья Ковалишина.

Но вот только на примеры из «силиконовой долины» это было совсем не похоже.

Торжественное заседание изобретателей Украины / Фото Владислав Швец

Первое слово было предоставлено наиболее рейтинговому участнику заседания. Заместитель министра образования и науки Максим Стриха долго рассказывал о том, как украинская наука выживает в условиях отсутствия государственной поддержки, а после своего выступления зачитал поздравление изобретателям от министра образования Лилии Гриневич.

Президиум торжественного заседания изобретателей / Фото Владислав Швец

Далее выступали помощник депутата-члена комитета образования и науки Верховной Рады, представитель Вооруженных сил Украины, представители КПИ, доктора наук и различные заслуженные изобретатели.

В целом, в своих выступлениях участники конференции констатировали только одно – замедление изобретательской деятельности в Украине, сокращение количества патентов на изобретения и эмиграция умов. При этом проскакивающие в редких случаях слова наподобие «стартап» звучали из уст ораторов почти как ругательства. Мол, чего говорить, продают эти «стартапы» на Запад за бесценок.

«Есть такое понятие – «патенты-беглецы». Сравнив отчеты Украины, США и России, я отметил, что за последние годы буквально тысячи изобретений, минуя патентное ведомство, ушли в Россию. Сотни ушли в США. Это нужно остановить. Это - вопрос национальной безопасности», - описал проблему оттока научных изобретений кандидат экономических наук Геннадий Андрощук.

Антураж зала заседаний / Фото Владислав Швец

Начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности ГП «Антонов» Василий Красников, говоря о состоянии изобретательской деятельности в стране, отметил, что большинство символов современной Украины являются лишь наследством советских времен. Это касается и нашей гордости – крупнейшего в мире грузового самолета «Мрия».

«В прессе был недавно скандал по поводу Ан-225 и Ан-124. Я могу сказать, что это - продукт советского ОПК, а не украинского. Когда они создавались, то подавались тысячи патентов. Если создавать новые самолеты, то нам нужно модернизировать оборудование, делать новые изобретения», - резюмировал он, добавив, что количество изобретений в стране напрямую зависит от уровня производства. 

«Сейчас говорят, что у нас мало изобретений. Но если нет промышленности, то нет и изобретений. Если будет развиваться промышленный сектор, то тогда у нас будут появляться новые изобретения», - сказал он.

Прослушать всех спикеров сил хватило не всем. Уже после второго выступления некоторые участники мероприятия начали попросту дремать. Этому способствовали не только монотонные выступления чиновников, но и последние дни еще летней жары. В обители науки и инноваций кондиционера не было.

Утомленные участники конференции / Фото Владислав Швец

Утомленные слушатели активно подсказывали выступающим о необходимости соблюдать регламент.

«Посмотрите, какой балакучий… Госпожа модератор, напоминайте выступающим о соблюдении регламента», -  доносились реплики из зала во время выступления генерал-майора Андрея Коленникова, который докладывал о достижениях военных изобретателей.

После таких замечаний спикеры, желавшие как можно больше рассказать о своих планах по развитию науки в Украине и полученных патентах, быстро ретировались, передавая слово своим коллегам.

В общем, обстановка была для всех присутствующих вполне привычной. Заседание проходило по стандартному «советскому» распорядку - слушали-постановили, приняли резолюцию, наградили грамотами передовиков.

Кстати, о награждении. К примеру, Немчина Александра Федоровича наградили «За высокую прикладную направленность», Горобец Светлану Васильевну признали победителем в номинации «Лучшее изобретение среди женщин». А Кузьменко Сергей Александрович победил в номинации «Охрана окружающей среды». Были еще «отличники» в номинациях «Наукоемкие технологии» и даже «Звезда изобретательства».

Вручение грамот лучшим изобретателям /фото ГНТБУ

«Средний возраст украинского изобретателя – 46 лет», - констатировал в ходе выступления Геннадий Андрощук.

Для стороннего взгляда это обстоятельство выглядело озадачивающим. Кроме двух фотографов в конференции не принимали участие люди моложе предпенсионного возраста. Неужели за время независимости в Украине не вырос ни один рационализатор?

Андрощук:

По окончанию конференции корреспондент УНИАН поинтересовался у одного из организаторов - президента Украинской академии наук Алексея Онипко - почему на мероприятии отсутствовала молодежь.

«Это - проблема в организации, - объяснил он. - Совсем не работает общество изобретателей. Все у нас проходит случайно. Много мероприятий в областях. И везде задают такой же вопрос – где молодые изобретатели? Конечно, прежде всего это вина государства».

Хотя на самом деле за стенами институтов молодые украинские разработчики и изобретатели существуют. И даже достигают значительных успехов. Например, этой весной украинская команда победила в конкурсе NASA с проектом уникального марсохода Mars Hopper. Им, кстати, почетной грамоты от организаторов праздника не досталось. В конце лета еще одна украинская команда заняла первое место в международном конкурсе по ракетному моделированию. А в сентябре украинских программистов признали одними из лучших в мире. Они попали в топ-50 - заняли 11 место в международном рейтинге наиболее качественных специалистов на IT-рынке. Но им тоже не нашлось место в списке награжденных по итогам главной отечественной изобретательской конференции.

До конца заседания публика в зале сократилась вдвое. Выступавшие в начале конференции представители власти, сославшись на встречи и важные госзадания, уходили «по-английски».

Для принятия резолюции по итогам конференции осталось в зале с десяток человек.

«Кто за принятие резолюции? - спросила у оставшихся в наличии слушателей модератор. «Принято единогласно», - не считая поднятых рук, заявила она. Через пару минут поговорить об инновациях было уже не с кем.

Владислав Швец (УНИАН)

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