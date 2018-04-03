Плач по изобретателю

Знаменитая «тарелка» возле станции метро «Лыбедская» в Киеве — яркий представитель второй волны советского модернизма – не так давно стала центром сбора украинских изобретателей. В построенном еще 1971 году здании Института научно-технической и экономической информации прошла конференция с хлёстким названием – «Роль и место изобретательства в инновационном развитии Украины».

Цель конференции, организаторами которой выступили министерства образования и обороны, как никогда актуальна - активизировать работу в сфере изобретательства и способствовать интеграции национального изобретательского движения в международное пространство.

Корреспонденту УНИАН, решившему побывать на столь значимом событии, найти место сбора ведущих отечественных новаторов-рационализаторов оказалось нетрудно. Достаточно было следовать указателям.

Аура зала библиотечного типа точно передавала атмосферу собрания. Несколько рядов почтенного возраста стульев, почетные гости, проектор для презентаций, журнальный столик возле сидящих в рядочек выступающих. На стенах - дореволюционные лозунги. Один из спикеров смело именовал такое оформление «коворкингом» (coworking) для украинских изобретателей, созданным по типу западных примеров.

«Вы все читаете книги, ездите за границу. Там идет движение о создании «кворкингов» (стилистика речи оратора сохранена - УНИАН) и про это все говорят. А зачем нам что-то создавать? Вот здесь я увидела место, где есть такой «кворкиг», где уже возможность встретиться и поговорить об общих интересах и продуцировать новые идеи», - сказала в ходе выступления начальник отдела инновационной политики КГГА Наталья Ковалишина.

Но вот только на примеры из «силиконовой долины» это было совсем не похоже.

Первое слово было предоставлено наиболее рейтинговому участнику заседания. Заместитель министра образования и науки Максим Стриха долго рассказывал о том, как украинская наука выживает в условиях отсутствия государственной поддержки, а после своего выступления зачитал поздравление изобретателям от министра образования Лилии Гриневич.

Далее выступали помощник депутата-члена комитета образования и науки Верховной Рады, представитель Вооруженных сил Украины, представители КПИ, доктора наук и различные заслуженные изобретатели.

В целом, в своих выступлениях участники конференции констатировали только одно – замедление изобретательской деятельности в Украине, сокращение количества патентов на изобретения и эмиграция умов. При этом проскакивающие в редких случаях слова наподобие «стартап» звучали из уст ораторов почти как ругательства. Мол, чего говорить, продают эти «стартапы» на Запад за бесценок.

«Есть такое понятие – «патенты-беглецы». Сравнив отчеты Украины, США и России, я отметил, что за последние годы буквально тысячи изобретений, минуя патентное ведомство, ушли в Россию. Сотни ушли в США. Это нужно остановить. Это - вопрос национальной безопасности», - описал проблему оттока научных изобретений кандидат экономических наук Геннадий Андрощук.

Начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности ГП «Антонов» Василий Красников, говоря о состоянии изобретательской деятельности в стране, отметил, что большинство символов современной Украины являются лишь наследством советских времен. Это касается и нашей гордости – крупнейшего в мире грузового самолета «Мрия».

«В прессе был недавно скандал по поводу Ан-225 и Ан-124. Я могу сказать, что это - продукт советского ОПК, а не украинского. Когда они создавались, то подавались тысячи патентов. Если создавать новые самолеты, то нам нужно модернизировать оборудование, делать новые изобретения», - резюмировал он, добавив, что количество изобретений в стране напрямую зависит от уровня производства.

«Сейчас говорят, что у нас мало изобретений. Но если нет промышленности, то нет и изобретений. Если будет развиваться промышленный сектор, то тогда у нас будут появляться новые изобретения», - сказал он.

Прослушать всех спикеров сил хватило не всем. Уже после второго выступления некоторые участники мероприятия начали попросту дремать. Этому способствовали не только монотонные выступления чиновников, но и последние дни еще летней жары. В обители науки и инноваций кондиционера не было.

Утомленные слушатели активно подсказывали выступающим о необходимости соблюдать регламент.

«Посмотрите, какой балакучий… Госпожа модератор, напоминайте выступающим о соблюдении регламента», - доносились реплики из зала во время выступления генерал-майора Андрея Коленникова, который докладывал о достижениях военных изобретателей.

После таких замечаний спикеры, желавшие как можно больше рассказать о своих планах по развитию науки в Украине и полученных патентах, быстро ретировались, передавая слово своим коллегам.

В общем, обстановка была для всех присутствующих вполне привычной. Заседание проходило по стандартному «советскому» распорядку - слушали-постановили, приняли резолюцию, наградили грамотами передовиков.

Кстати, о награждении. К примеру, Немчина Александра Федоровича наградили «За высокую прикладную направленность», Горобец Светлану Васильевну признали победителем в номинации «Лучшее изобретение среди женщин». А Кузьменко Сергей Александрович победил в номинации «Охрана окружающей среды». Были еще «отличники» в номинациях «Наукоемкие технологии» и даже «Звезда изобретательства».

«Средний возраст украинского изобретателя – 46 лет», - констатировал в ходе выступления Геннадий Андрощук.

Для стороннего взгляда это обстоятельство выглядело озадачивающим. Кроме двух фотографов в конференции не принимали участие люди моложе предпенсионного возраста. Неужели за время независимости в Украине не вырос ни один рационализатор?

По окончанию конференции корреспондент УНИАН поинтересовался у одного из организаторов - президента Украинской академии наук Алексея Онипко - почему на мероприятии отсутствовала молодежь.

«Это - проблема в организации, - объяснил он. - Совсем не работает общество изобретателей. Все у нас проходит случайно. Много мероприятий в областях. И везде задают такой же вопрос – где молодые изобретатели? Конечно, прежде всего это вина государства».

Хотя на самом деле за стенами институтов молодые украинские разработчики и изобретатели существуют. И даже достигают значительных успехов. Например, этой весной украинская команда победила в конкурсе NASA с проектом уникального марсохода Mars Hopper. Им, кстати, почетной грамоты от организаторов праздника не досталось. В конце лета еще одна украинская команда заняла первое место в международном конкурсе по ракетному моделированию. А в сентябре украинских программистов признали одними из лучших в мире. Они попали в топ-50 - заняли 11 место в международном рейтинге наиболее качественных специалистов на IT-рынке. Но им тоже не нашлось место в списке награжденных по итогам главной отечественной изобретательской конференции.

До конца заседания публика в зале сократилась вдвое. Выступавшие в начале конференции представители власти, сославшись на встречи и важные госзадания, уходили «по-английски».

Для принятия резолюции по итогам конференции осталось в зале с десяток человек.

«Кто за принятие резолюции? - спросила у оставшихся в наличии слушателей модератор. «Принято единогласно», - не считая поднятых рук, заявила она. Через пару минут поговорить об инновациях было уже не с кем.

Владислав Швец (УНИАН)