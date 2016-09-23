Volkswagen получил Шнобелевскую премию по химии за "дизельный скандал"

Германский автопроизводитель Volkswagen получил Шнобелевскую премию 2016 года по химии. Награда присуждена компании по сути за «дизельгейт» - за «решение проблемы токсичности автомобильных выхлопов в атмосфере путем автоматического включения очистки выхлопов при тестировании».

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26-я церемония вручения премий состоялась вечером 22 сентября в Гарвардском университете. По традиции, награды вручаются ученым, которые «заставили нас посмеяться и задуматься», передают «Ведомости».

Премией в области репродукции отмечены исследования ныне покойного египетского медика Ахмеда Шафика. Он изучал последствия для сексуальной жизни крыс от ношения шерстяных, хлопчатобумажных и синтетических трусов, а затем проводил аналогичные опыты на мужчинах.

Шнобелевка в области экономики досталась группе ученых из Новой Зеландии и Великобритании, которые проверили теорию восприятия бренда как личности на камнях.

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В области физики награда была присуждена ученым из Венгрии, Испании, Швеции и Швейцарии, которые открыли, что слепни меньше всего кусают белых лошадей и что стрекоз притягивают черные могильные камни.

Если у вас чешется слева, вы можете почувствовать облегчение, если будете смотреться в зеркало и чесать такое же место справа, и наоборот, выяснила группа ученых из Германии. Они получили Шнобелевскую премию за медицину.

Премия в области физиологии отметила опрос тысячи лжецов о том, как часто они лгут, и исследование, можно ли верить полученным ответам. В частности, оказалось, что по мере взросления дети врут больше, достигают пика в подростковом возрасте, а взрослые врут в среднем дважды в день, с годами показатель снижается, если они не наврали.

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Шнобелевская премия мира была присуждена ученым из Канады и США за исследование выявления и восприятия «псевдоглубокомысленной ерунды». Они оформляли бессмысленные наборы слов как афоризмы и мудрые высказывания и изучали их восприятие в интернете и у студентов, отмечает The Guardian.

В области биологии премия присуждена британским исследователям. Чарлзу Фостеру ее дали за то, что он пытался вжиться в образы барсука, оленя, выдры, лисы и птички (и, в зависимости от поставленной задачи, рыл норы, таскал еду из помоек и спал в чужих огородах), а Томасу Туэйтсу за изобретение протезов конечностей для имитации походки козла и применение их в стаде (но не встретил там, в стаде, понимания).

Литературная премия досталась шведу Фредрику Шёбергу за автобиографический трехтомник «Путь собирателя мух», в котором он описывал наслаждение от собирания мертвых мух и еще не мертвых мух.

В сфере изучения восприятия награда нашла японских ученых, которые проверяли, как видит человек, если повернется задом, нагнется и посмотрит на то же самое между ног.