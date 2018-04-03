Баланс недели: битва за бюджет, смена хозяина "Нафтогаза" и осенние реформы от Рады

Третья неделя сентября ознаменовалась сразу несколькими важными событиями. Во-первых, страна, наконец-то, увидела содержательную часть проекта государственного бюджета на следующий год. Во-вторых, Кабинет министров срочно потушил пожар, возникший после переподчинения «Укртрансгаза» Минэкономразвития вместо «Нафтогаза». Правительству пришлось брать бразды правления в свои руки. И в-третьих, депутаты Верховной Рады таки осознали: реформы в стране идут так медленно, в том числе и по их вине. Поэтому загоревшие и отдохнувшие они приняли сразу несколько законопроектов, касающихся рынка электроэнергии.

Начнем с хорошего – в страну потекли деньги. 22 сентября министр финансов Александр Данилюк сообщил, что Украина разместила еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии правительства США по самой низкой в истории нашей страны ставке 1,471% годовых. «Это еще одно подтверждение того, что мы идем правильным путем. Это еще одна победа. Это еще один результат плодотворного сотрудничества президента и правительства», - написал министр в Facebook.

Получение гарантий от правительства США стало возможным после положительного решения ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с нашей страной и выделении третьего кредитного транша на 1 млрд долл. по четырехлетней программе.

Данное соглашение является уже третьей кредитной гарантией от правительства США, две предыдущие дали возможность Украине привлечь на внешних рынках 2 млрд долл. в 2014 и 2015 годах также по рекордно низким ставкам.

В отличие от денег МВФ, которые идут в резервы Нацбанка и будут использоваться для поддержки курса гривни, средства, привлекаемые под гарантии США, поступят в общий фонд государственного бюджета и будут использованы на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения, в том числе, чтобы компенсировать повышение тарифов на газ.

Всего же Кабинет министров в 2017 году планирует государственные заимствования в размере 174,797 млрд грн, что на 28,2 млрд грн меньше плана в 2016 году. Внешние заимствования могут составить 70,890 млрд грн, внутренние – 103,9 млрд грн. Об этом говорится в проекте государственного бюджета, который страна увидела в начале минувшей недели.

Битва за бюджет. Это только цветочки

Как бы не гордился премьер-министр Владимир Гройсман тем, что впервые за долгие годы проект госбюджета был внесен в парламент согласно букве закона – до 15 сентября, сам текст документа страна увидела лишь в понедельник, 19-го.

Но и это еще не все. Как оказалось, документ все-таки представляет собой не окончательное виденье правительством главной сметы страны. Например, Министерство социальной политики не подало проекты бюджетов и смет фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Между тем, тот перечень приложений к документу, который стал доступен общественности, на порядок лучше вариантов предыдущих годов. Так что правительство, и в первую очередь Министерство финансов, можно поздравить с проделанной работой.

В правительстве документ назвали «честным и реалистичным», основанным на вполне достижимых показателях. Прогнозный размер роста ВВП составляет не менее 3%, дефицит бюджета снижен с 3,7% ВВП в текущем году до 3%, доходы составят 706,269 млрд грн, расходы – 775,265 млрд грн.

Основными приоритетами бюджета являются финансирование обороны и безопасности в объеме порядка 129 млрд грн, поддержка аграриев на сумму не менее 5,5 млрд грн, продолжение процесса децентрализации и увеличение Фонда регионального развития до 9 млрд грн, строительство дорог за счет средств Дорожного фонда (объем ассигнований закладывается на уровне 14,2 млрд грн, а также 1 млрд долл. за счет возможного привлечения средств международных финансовых организаций).

Представление госбюджета в Верховной Раде состоялось в среду, 21 сентября. Депутаты коалиционных фракций – «Народного фронта» и Блока Петра Порошенко - отметили, что их требования в части финансирования обороны, сферы образования и медицины в целом правительством учтены. Особое внимание члены коалиции обратили на необходимость урегулирования вопроса возвращения в бюджет украденных предыдущей властью активов.

Но ряд парламентариев усомнился в реалистичности доходной части бюджета. В частности, член парламентского комитета по вопросам бюджета Иван Крулько в комментарии УНИАН отметил, что есть вопросы относительно местных бюджетов, спецрежима для аграриев и реалистичности ряда доходов, включая 10 млрд грн поступлений от спецконфискации активов «режима Януковича» и 17,1 млд грн поступлений от приватизации. В связи с этим, как пояснил депутат, документ, наверняка, претерпит изменения после отработки предложений парламентариев и его повторной балансировки правительством.

Такие опасения вполне оправданы, ведь опять заложен доход от продажи госпредприятий в размере все тех же 17,1 млрд грн. Аналогичная сумма значилась и в бюджете 2016 года, но по результатам января-августа бюджет получил от приватизации лишь 60,3 млн грн, что составляет 0,35% от планового показателя.

В текущем году Фонд госимущества планировал выставить на приватизацию 450 объектов государственной собственности, из которых 20 являются крупными предприятиями, 50 – средние компании, 380 – объекты малой приватизации.

Главным объектом продажи в этом году является 99,6% пакет акций Одесского припортового завода. При этом запланированный на 26 июля приватизационный конкурс по его продаже с начальной ценой 13,175 млрд грн (около 520 млн долл.) не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

В фонде сообщили, что повторный аукцион могут объявить уже до конца сентября. При этом начальная цена объекта может снизиться до 150 млн долл. для привлечения большего круга инвесторов. Глава Фонда госимущества Игорь Билоус отметил, что конечная цена предприятия может составлять около 400 млн долл.

Депутаты сомневались и в получении всех запланированных доходов от возвращения в бюджет средств, украденных одиозными чиновниками времен правления Януковича. Закон о спецконфискации, который содержит необходимые инструменты, пока даже не включен в повестку дня.

Выслушав предложения народных избранников, премьер Владимир Гройсман заявил, что готов к конструктивному диалогу. «Все профессиональные предложения, которые будут обеспечивать рост, будем поддерживать, и правительство тут открыто», - сказал премьер, дав понять, что не стоит пытаться включать в смету страны популистские статьи расходов.

После обсуждения Верховная Рада приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект бюджета. Уже к 1 октября, согласно регламенту, депутаты должны будут озвучить первые предложения по проекту и рассмотреть весь документ в первом чтении не позднее 20 октября. К началу декабря документ должен пройти три чтения и быть проголосован. Если парламент и правительство сумеют договорится по всем вопросам и вложатся в данные сроки, то мы станем свидетелями еще одного беспрецедентного случая. Ведь бюджет-2016, традиционно для Украины в последние годы, принимался в стенах парламента в 4 утра 29 декабря 2015 года.

Депутаты вспомнили о реформах

Получив проект бюджета, народные избранники вспомнили, что для продвижения реформ в стране и получения поддержки со стороны западных партнеров необходимо принимать законы.

На минувшей неделе Верховная Рада приняла сразу два знаковых решения. В четверг был принят в первом чтении законопроект «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, когда конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

«Преимущества этого закона почувствуют потребители, поскольку будут созданы конкурентные рынки электрической энергии – рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», суточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг и розничный рынок. Этот закон в среднесрочной перспективе может привести к снижению цен на электроэнергию», - пояснил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, представляя законопроект в парламенте.

Вместе с принятием данного законопроекта также должны быть приняты нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать функционирование нескольких рынков вместо действующих сегодня оптового и розничного.

Принятие этого законопроекта в целом позволит положить начало конкуренции на рынке электроэнергии и создать независимого оператора энергосистемы Украины, что облегчит возможность новым генерирующим предприятиям продавать свою электроэнергию на рынке. Таким независимым оператором станет нынешний управляющий объединенной энергосистемы – компания «Укрэнерго» после проведение ее корпоратизации.

Второй важный шаг Рада сделала, приняв в четверг во втором чтении закон «О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг», который предусматривает создание независимого регулятора на энергетическом рынке Украины в соответствии с европейскими нормами.

«Сегодняшние решение является фундаментальным за последние 10 лет… Я прошу вас дать позитивный сигнал рынку и инвесторам, которые готовы прийти, например, на рынок электроэнергии и газа», - сказала замглавы профильного комитета Ольга Белькова, представляя законопроект в парламенте.

Согласно закону, члены НКРЭКУ будут отбираться конкурсной комиссией в составе: два человека от президента Украины, два - от Верховной Рады и один - от Кабмина. Тогда как сейчас всех членов комиссии назначает президент.

Также Национальная комиссия больше не будет финансироваться из госбюджета – станет и в этом плане независимой, ее финансы - взносы участников энергетического рынка Украины.

Согласно законопроекту, решения Нацкомиссии не подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции, что также будет способствовать независимости регулятора.

Данный документ вызвал немало споров в парламенте. Первое чтение он прошел еще весной текущего года, а вот во втором чтении принять его не удавалось. Слишком много групп влияния, которые традиционно наживались на поставках электроэнергии, выступали против реформирования отрасли.

В дело даже пришлось вмешаться вице-президенту Европейской комиссии по вопросам энергетического сотрудничества Марошу Шефчовичу. В начале осени он заявил, что Украина может получить 600 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза, но только после принятия пакета энергетических законопроектов, в частности о статусе НКРЭКУ.

С похожим заявлением выступила и представитель Европейского банка реконструкции и развития Марина Петров. По ее словам, принятие закона является обязательным условием получения Украиной 300 млн евро кредита от европейских банков для ремонта газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Действующая НКРЭКУ была создана президентом Украины в конце августа 2014 года, тогда ее возглавил Владимир Демчищин, который спустя три месяца занял место министра энергетики во втором составе Кабмина Арсения Яценюка. Затем комиссию возглавил Дмитрий Вовк, который ранее работал в кондитерской компании «Рошен» Петра Порошенко.

Депутаты, выступившие против принятия данного законопроекта, заявили, что он не позволит создать по-настоящему независимый регулятор.

Пока битва за лакомый кусок энергетического рынка продолжается, НКРЭКУ ведет свою игру. Так 21 сентября, накануне голосования за независимость комиссии, бывший ее член и эксперт в сфере энергетики Андрей Герус сообщил, что НКРЭКУ решила заменить по всей стране сети классом напряжения 10 кВ на класс напряжения 20 кВ, как в Европе.

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«Думаю, уже всем надоел «Роттердам+». Тогда передохните, вот вам новый «проект». НКРЭКУ решила, что по стране надо заменить сети классом напряжения 10 кВ на класс напряжения 20 кВ. Цена вопроса - пожалуй, за сотню миллиардов гривен», – написал Герус в Facebook, ссылаясь на фотокопию протокола совещания НКРЭКУ от 18 июля текущего года.

По его словам, для реализации проекта придется заменить не только кабели линии передач, но и трансформаторы. «Погуглите, у кого есть такие заводы», - написал Герус, намекая, что данное решение принято в интересах конкретных лиц.

«Нафтогаз» ушел из-под крыла Минэкономразвития

Тем временем, скандал разгорелся на газовом рынке. Еще 7 сентября Министерство экономического развития и торговли издало указ, которым была утверждена новая редакция устава «Нафтогаза», согласно которой министерство забрало у госкомпании функцию управления оператором отечественной газотранспортной системы (ГТС) - «Укртрансгазом».

Комментируя свой указ, в Минэкономразвития сообщили, что «Укртрансгаз» был выведен из управления «Нафтогаза» с целью выполнения норм Третьего энергопакета, согласно которому оператор ГТС должен быть независимой компанией.

В ответ на решение министерства, пресс-служба «Нафтогаза» заявила, что такое изменение устава нефтегазового холдинга ставит под угрозу получение им 500 млн долл. кредита от Всемирного банка на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона и является нарушением условий по кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития.

При этом заместители министра экономического развития и торговли Степана Кубива - Юлия Ковалив, Максим Нефедов и Наталья Микольская - заявили, что вопрос изменения устава «Нафтогаза» с ними не согласовывался.

В понедельник, 19 сентября, в связи с широким общественным резонансом Министерство экономического развития и торговли отменило свое решение. Более того, как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, госхолдинг выведен из ведения Минэкономразвития и будет управляться коллегиально Кабмином.

Была создана рабочая группа по вопросам реформирования «Нафтогаза» и оператора украинской ГТС госкомпании «Укртрансгаз». В группу, возглавляемую вице-премьер-министром Владимиром Кистионом, вошли специалисты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, а также лично Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович.

Пока идут споры о том, кому рулить газовой трубой в Украине, «Нафтогаз» отрапортовал о том, что к началу отопительного сезона при нынешних темпах закачки удастся накопить около 15,1 млрд куб. «голубого топлива».

«На сегодня у нас в подземных хранилищах около 13,7 млрд куб. метров газа. Мы полностью загрузили реверсное направление закачек. По нашим подсчетам, к 15 октября 2016 года… будет около 15,1 млрд куб. метров», - заявил глава правления «Нафтогаза» Сергей Коновец, добавив, что этого объема Украине будет вполне достаточно для прохождения отопительного сезона.

В то же время, ранее Кабинет министров принял решение о том, что к старту отопительного сезона необходимо накопить 17 млрд куб. метров газа. Но Коновец отметил, что достигнуть такого показателя без закупки топлива у российского газового монополиста «Газпрома» будет невозможно. Между тем, 22 сентября исполнилось ровно 300 дней с момента прекращения закупок «голубого топлива» у России. Это еще раз доказывает, что Украина, наконец-то, слезла с «газовой иглы» северного соседа.

Независимость от фактора России в принятии государственных решений, бесспорно, важное достижение, но необходимо менять и внутренний стиль управления страной. Отмена решения Минэкономразвития по «Нафтогазу» после общественного резонанса и давления со стороны западных партнеров вселяет надежду, что члены правительства осознают невозможность рулить страной по-старому, принимая решения за закрытыми дверями рабочих кабинетов.

А активизация парламента для принятия важных законов дает надежду, что реформы в стране продолжатся. Один из ключевых кредиторов Украины - Всемирный банк на минувшей неделе обнародовал прогноз относительно ускорения роста экономики Украины до 3-4% в среднесрочной перспективе, но при условии увеличения темпов реформ.

Вместе в тем, в материалах банка сказано, что среди главных приоритетов на пути к стабильному восстановлению и общественному благополучию остаются преодоление коррупции и повышение качества управления государством.

Дмитрий Сидоренко (УНИАН)