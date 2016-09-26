Около 80% россиян признают наличие экономического кризиса в стране

Около 80% жителей России признают наличие в стране экономического кризиса.

Как пишет газета "Коммерсант", об этом свидетельствуют результаты проведенного "Левада-центром" опроса.

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Согласно документу, четверть из этих 80% уверены, что кризис будет продолжительным. Еще 21% опрошенных полагают, что кризис продлится "не менее двух лет", 17% респондентов считают, что кризис будет длится "год или полтора". 32% граждан не смогли назвать конкретных сроков экономического кризиса в России, а еще 4% дали меньшие сроки продолжительности экономического кризиса.

Почти половина россиян - 49% - уверены, что ни у них, ни у членов их семей в скором времени задержек зарплат не случится. 16% опрошенных считают, что задержки с оплатой труда могут произойти "в течение ближайших месяцев, если ничего не изменится". Еще 8% опрошенных дают менее оптимистичные прогнозы - задержки зарплат могут начаться в течение нескольких недель. В то же время 17% утверждают, что выплаты зарплат задерживают уже сейчас.

44% россиян уверены, что увольнения из-за экономического кризиса не случится. 20% - допускают увольнение в ближайшие месяцы, 8% - в ближайшие недели. 14% опрошенных заявили, что сокращение уже идет.

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"При этом с начала проведения опросов на эту тему респонденты говорят о росте цен на товары и услуги. К примеру, по мнению 35% опрошенных, цены по сравнению с ценами прошлого года выросли на 15-30%, а 33% респондентов инфляцию воспринимают на уровне 30-50%", - пишет газета. то же время, отмечает издание, граждане России относятся к кризису "очень легко и не считают его глубоким".

Как рассказал заместитель директора "Левада-центра" Алексей Гражданкин, для людей кризис, который идет сейчас, по сравнению с кризисом 1998 года "не воспринимается как критичный".

"На мнение может повлиять резкое падение уровня жизни, а к небольшим колебаниям люди адаптируются",— подытожил он.