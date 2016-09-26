Кабмин приступил к разработке дорожной карты "цифровой евроинтеграции" Украины

Украина начала разработку плана действий по присоединению к Цифровому сообществу Европейского Союза, основной целью создания которого является введение единых стандартов, а также либерализация и контроль цифрового рынка в Европе.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в сети Facebook.

"Начали разработку дорожной карты цифрового сообщества Украина-ЕС вместе с замглавы Администрации президента Дмитрием Шимкивым, главой парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александром Данченко, директором департамента развития инноваций и интеллектуальной собственности Минэкономразвития Еленой Минич, экспертами и общественностью", - пишет он.

Кубив отметил, что разработка этого плана будет способствовать "цифровой евроинтеграции" Украины и, как следствие, развитию инноваций в нашей стране.

Ранее первый вице-премьер сообщал, что присоединение Украины к Цифровому сообществу ЕС позволит в среднесрочной перспективе привлечь около 5 млрд евро инвестиций. В ходе сегодняшнего заседания рабочей группы (26 сентября) украинское правительство планировало выработать четкую стратегию по присоединению к Цифровому сообществу. Следующая встреча состоится в октябре в Брюсселе (Бельгия).

Читайте такжеПрисоединение к Цифровому сообществу ЕС позволит Украине в будущем привлечь около 5 млрд. евро

Как сообщал УНИАН, Цифровое сообщество ЕС объединит 28 стран ЕС и 6 стран "Восточного партнерства", включая Украину. По словам Кубива, присоединение к данному сообществу позволит "снять кордоны" между нашим государством и европейскими странами, внедрить единые стандарты и запустить совместные финансовые проекты.

В начале сентября еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и цифрового общества Гюнтер Эттингер сообщил, что Европа готова инвестировать в развитие своей цифровой экономики 600-700 миллиардов евро (670-780 миллиардов долларов), часть из которых будет направлена в Украину.

Согласно докладу "Глобальный отчет о развитии информационных технологий - 2015", составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина заняла 71-е место в мире по уровню развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), поднявшись за год на 10 позиций по сравнению с показателем 2014 года, когда Украина заняла 81-е место. При формировании рейтинга организация рассчитала Индекс сетевой готовности, характеризующий уровень развития ИКТ в 143 странах мира.