Рост мировой торговли в этом году снизится до 7-летнего минимума - ВТО

Темпы роста объема мировой торговли в 2016 году составят всего 1,7%, говорится в обновленном прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее ВТО ожидала, что показатель вырастет на 2,8%, сообщает Росбалт.

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"Нам нужно принять меры для того, чтобы это не стало долгосрочной тенденцией и не привело к потере рабочих мест и замедлению роста мировой экономики", - отметил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.

Повышение объема мировой торговли станет минимальным с 2009 года. Кроме того, увеличение торговли впервые за 15 лет будет ниже темпов роста глобального ВВП, который, как ожидает организация, увеличится на 2,2%.

Прогноз на 2017 год также пересмотрен в сторону понижения — теперь предполагается, что мировая торговля в следующем году поднимется на 1,8-3,1%, а не на 3,6%, как говорилось в апрельском прогнозе.