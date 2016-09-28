В России по примеру Беларуси хотят ввести "налог на тунеядство"

В правительстве России обсуждается законопроект о введении платежа для трудоспособных граждан, не зарегистрированных официально на работе, передает RNS.

«На сегодняшний день есть проект закона, который инициативно предлагает уплату определенного платежа… именно в бюджет субъекта Российской Федерации от трудоспособного населения, которое не относится к льготным категориям», — сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По ее словам, какой вид будет у платежа, пока обсуждается.

Читайте такжеПредставитель Белого дома заявил о возможном введении санкций против РФ из-за Сирии«Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь «неработы», должны будут внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть», - уточнила Голодец.

Она отметила, что вопрос прорабатывается Минтруда.

«Проблема заключается в том, что к неработающему населению относится работающее население, то есть мы не видим ни в системе Пенсионного фонда, ни в системе налоговой службы как плательщиков заработной платы», — пояснила Голодец.

В мае в Минтруда заявляли, что на экспертном уровне в России смотрят на опыт Беларуси, которая ввела «налог на тунеядство».

Как сообщал УНИАН, граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, получившие разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь, в случае их неучастия в финансировании государственных расходов или участия в таком финансировании менее 183 календарных дней в налоговом периоде признаются плательщиками налога на тунеядство (сбора) на финансирование государственных расходов.