Украина и США имеют огромный потенциал для усиления сотрудничества - Гройсман

Украина и США имеют давнюю историю отношений и имеют огромный потенциал для развития сотрудничества, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с министром торговли США Пенни Прицкер.

"У нас огромный потенциал для усиления сотрудничества. Ваш визит станет прекрасным шагом для активизации нашего сотрудничества. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес, который работает в Украине, был успешным", - сказал Гройман.

При этом он поблагодарил правительство США за помощь в рамках отношений с ключевым кредитором Международным валютным фондом, а также за предоставление прямых кредитных гарантий для Украины.

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"Время, которое у нас появилось благодаря заимствованиям, мы должны использовать для проведения реформ, усиления макроэкономической стабильности и развития нашего потенциала", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, США являются одним из ключевых торговых партнеров Украины и входят в десятку крупнейших. Вместе с тем, объем инвестиций из США в Украину остается незначительным, и по этому показателю США не входят даже в десятку стран - крупнейших инвесторов Украины. В то же время правительство США является одним из ключевых кредиторов нашей страны. За последние два года объем финансовой помощи Украине по линии правительства США превысил 4 млрд долл. В период с 2014 по 2016 годы Украина получила три линии кредитных гарантий по 1 млрд долл. каждая, которые были обращены в евробонды.