Гройсман надеется, что ЕС примет решение по безвизовому режиму с Украиной в октябре

Украина надеется на то, что решение о предоставлении нашей стране безвизового режима с Европейским Союзом будет принято европейскими институтами, как и планировали, в октябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в рамках встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

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Туск посетил Украину по случаю 75-й годовщины трагических событий в Бабьем Яру.

Комментируя ход отношений между Украиной и ЕС Гройсман отметил: "Я хочу поблагодарить за всесторонние усилия, прилагаемые, чтобы отстаивать те ценности, которые являются фундаментом для современной Европы и демократии. Мы (Украина - УНИАН) продолжаем реформы, и для нас важным вопросом является введение безвизового режима. Я надеюсь на то, что в октябре это решение будет принято европейскими институтами. Украина со своей стороны выполнила все требования".

Кроме того, Гройсман напомнил, что Киев ожидает окончательную ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.