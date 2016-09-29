Уровень безработицы в Индии достиг 5-летнего максимума

Уровень безработицыв Индии вырос в 2015-2016 годах до 5%, что стало самым высоким показателем за последние пять лет, передает ПРАЙМ.

Министерство труда Индии с 2010 года ежегодно публикует масштабные исследования рынка труда страны. Первое исследование охватывало 28 штатов и союзных территорий (всего - 36). Затем охват был полным. Полевые исследования для последнего, пятого доклада собирались в период с апреля по декабрь 2015 года, в рамках опроса были охвачены 156 тысяч домохозяйств. Безработным в рамках исследования считается гражданин страны старше 15 лет, который безуспешно искал работу более полугода за год, предшествовавший опросу.

Читайте такжеИндийская Go Airlines намерена купить у Airbus около 70 самолетов на $7,5 миллиардаСохраняется разрыв в уровне трудоустройства в сельских и городских районах. В первых безработица составляет 5,1%, в последних - 4,9%. Также не преодолен гендерный разрыв: женщины больше страдают от безработицы как в сельских районах (7,8% против 4,2% у мужчин), так и в городских (12,1% против 3,3%). Но при этом уровень безработицы как среди мужчин, так и женщин в городах несколько снизился по сравнению с данными предыдущих лет.