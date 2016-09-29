Розенко сообщил, когда Украина перейдет на страховую медицину

Украина в рамках медицинской реформы начнет переход к страховой медицине в 2017 году и завершит реформу к 2020 году, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Павла Розенко.

"По нашей программе, полный переход к страховой медицине и медицинская реформа должны состояться в течение трех лет. Чтобы это не было шоком ни для людей, ни для врачебного сообщества", - цитирует Розенко пресс-служба.

Как отметил Розенко, первые шаги в реформе уже сделаны, поскольку в стране начал внедряться принцип "деньги ходят за человеком". Он направлен не на содержание определенного числа больничных коек, а на финансирование услуг, предоставляемых пациентам.

"Этот процесс происходит непросто и болезненно. В том числе не до конца воспринимается он и медицинским сообществом, ведь предстоит пройти через конкуренцию, повысить качество услуг", - цитирует Розенко пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, в начале августа 2016 года глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внедрении в Украине общеобязательного государственного социального медицинского страхования с 1 января 2018 года.

Введение общеобязательного государственного социального медицинского страхования, по мнению автора законопроекта, предполагает за счет целевых страховых взносов с доходов граждан формировать средства на медицинское обеспечение. Это должно обеспечить бесплатное предоставления застрахованным лицам медицинских услуг при наступлении страхового случая в объеме и на условиях, предусмотренных программой страхования на всей территории Украины.