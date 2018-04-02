Баланс недели: задание Насирову, ток для бизнеса и стокгольмские слушания​

Ярким событием минувшей недели стало заседание Кабинета министров, на котором как никогда пристально рассматривалась ситуация в фискальной службе. И дело не в показателях работы ведомства, а в жалобах бизнеса на паразитирующую в рядах фискальщиков коррупцию, проседание реформы ГФС. Причем эти претензии касались лично главы службы Романа Насирова. Он был вызван «на ковер». Свой отчет начал с перевыполнения бюджетного плана по налоговым поступлениям, таможенным платежам, НДС, акцизам и пошлинам в среднем на 30-40%. В то же время, Насиров заявил, что одним из факторов, который препятствует наполнению госказны, являются налоговые долги госкомпаний, которые обеспечивают более 50% общего долга перед государством.

Как бы пропустив мимо ушей растущие показатели работы ГФС, премьер-министр Владимир Гройсман обратил внимание Насирова на то, что, судя по обращениям бизнеса, в Государственной фискальной службе продолжает процветать коррупция. Такое положение вещей премьер назвал неприемлемым.

Позицию премьера поддержал министр финансов Александр Данилюк, который отметил, что еще одним негативным фактором является неудовлетворительные темпы реформирования ведомства. Причем все замечания прозвучали не в адрес Фискальной службы, а конкретно как претензия к работе ее главы – Романа Насирова.

На него особо яро набросился присутствующий на заседании правительства народный депутат от «Самопомичи» Ярослав Журжий. Среди его претензий – сомнительная неразбериха с возмещением НДС, а также «крышевание» фискальщиками конвертационных центров. Журжий потребовал от имени его парламентской фракции вынести на рассмотрение Кабмина вопрос отстранения Насирова от занимаемой должности.

После прозвучавшей острой критики создалось впечатление, что «порка» Насирова закончится его увольнением.

Но Гройсман предложил не спешить с выводами, а детально изучить ситуацию и принимать решение только тогда, когда будут доказаны конкретные правонарушения. В свою очередь Данилюк предложил поставить перед Насировым ряд задач, и по их решению уже делать выводы.

Через день министр финансов утвердил и направил Насирову ключевые показатели эффективности реформы ГФС на ближайшую перспективу. Одним из главных пунктов является регулярная оценка удовлетворенности налогоплательщиков работой ведомства. Насиров должен будет ежемесячно отчитываться о выполнении показателей и обнародовать отчеты на сайте службы.

Минфин рассчитывает, что внедрение указанных показателей поможет значительно снизить коррупцию в ГФС, улучшить управляемость системы ведомства, сократить уровень необоснованных проверок и доначислений, повысить эффективность апелляционных обжалований, снизить уровень налогового долга, минимизировать человеческий фактор. Также ГФС обязали довести количество выигранных судебных дел в сфере таможенного или налогового законодательства до 30% по итогам 2016 года, 40% - 2017 года, а в качестве стратегической цели на будущее процент «судебных побед» должен превысить 75%. Кроме того, до 1 декабря 2016 года территориальные органы Фискальной службы должны быть лишены статуса юридических лиц и их административные функции сокращены, чтобы на районном уровне остались только сервисные функции. Более того, Министерство финансов совместно с Госказначейством потребовали до конца текущего года предоставить полный и непосредственный доступ к автоматизированным системам и базам данных ГФС.

Что ж, осталось дождаться от Насирова первого отчета и реакции на него со стороны правительства. Вот тогда и будет понятна судьба главы ГФС.

Тариф под напряжением

На минувшей недели НКРЭКУ приняла очередное тарифное решение – повысила с 1 октября тарифы на электроэнергию для промпотребителей: первого класса напряжения (выше 27,5 кВ) на 9,8% – до 157,28 коп. за 1 кВт-ч (без НДС), второго класса (до 27,5 кВ) на 9,5% - до 196,99 коп. за 1 кВт-ч.

На своей странице в сети Facebook глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк аргументировал этот шаг ростом оптовой рыночной цены на электроэнергию, что связано с уменьшением на рынке доли дешевой энергии, произведенной АЭС. При этом Вовк отметил, что украинские тарифы для промышленности ниже европейских на 54%.

Кстати, за день до этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что считает цены на электроэнергию для промышленности неконкурентоспособными. По его словам, стоимость электроэнергии занимает весомую долю в себестоимости выпускаемой продукции, поэтому необходимо искать пути оптимизации ставок тарифов.

Решение НКРЭКУ вызвало резонанс в экспертной среде. Бывший член комиссии, а на сегодня независимый эксперт на энергетическом рынке Андрей Герус считает, что сравнивать украинский и европейский рынок некорректно, так как наш не синхронизирован с рынком ЕС, также в Украине совсем другой уровень и структура издержек на единицу произведенной электроэнергии, например, те же тарифы на перевозку угля для тепловой генерации гораздо ниже европейских.

«В Европе не разрешено сжигание угля с содержанием серы более 1%. У нас спокойно сжигается неликвид с серой в 2-3%. Даже в густонаселенном районе столицы. Конечно, такой разный уголь имеет совершенно отличительную цену, следовательно и стоимость электроэнергии должна быть разной», - подчеркнул Герус, добавив, что качество услуги электроснабжения в Украине и Европе далеко не одинаковое.

Кроме того, данное решение НКРЭКУ не вписывается в заявленную политику регулятора, согласно которой был утвержден двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Это было сделано для того, чтобы выровнять тарифы для населения и для промышленности по типу газовых. То есть, аннулировать перекрестное субсидирование. Но вместо того, чтобы придерживаться заявленных планов, Нацкомиссия уже второй раз повышает цену для промпотребителей. В результате возникает вопрос: насколько еще нужно будет поднять тарифы для населения, чтобы они сравнялись с тарифами для промпотребителей. На сегодня тарифы для промышленности (например, ставка тарифа 157,28 коп. за кВт-ч) вдвое превышают тариф для населения (71,4 коп. за кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц).

Старт «газовых» слушаний в Стокгольме

Всю минувшую неделю в Стокгольмском международном арбитражном суде шли устные слушания по искам украинского государственного энергохолдинга «Нафогаза» и российского газового монополиста «Газпрома», стартовавшие 25 сентября.

«25 сентября по контракту купли-продажи газа начинаются устные слушания, после которых фактически уже финишная прямая процесса. Эти слушания продлятся до 10 октября текущего года», - сообщил глава НАК Андрей Коболев.

В Стокгольмском международном арбитраже с 2014 года находятся иски по спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Один - по поводу объема газа, который Украина обязана покупать по условиям контракта от 2009 года, второй - по поводу тех объемов газа, которые Россия обязана ежегодно транспортировать через территорию Украины.

То есть, «Газпром» обвиняет «Нафтогаз» в недоборе законтрактованных объемов газа, а «Нафтогаз» - в невыполнении «Газпромом» обязательств по транзиту. Общая сумма претензий к российскому монополисту, по последним опубликованным данным, составляет 28,3 млрд долл., а объем претензий «Газпрома» - 38,7 млрд долл.

По словам Коболева, украинская сторона имеет высокие шансы на победу, поскольку «Газпром» допустил множество нарушений контракта и европейского энергетического законодательства, которое имплементировано в Украине.

Кроме того, шансы «Нафтогаза» на положительное решение арбитража повышает решение Антимонопольного комитета оштрафовать «Газпром» на 86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке газа. «Газпром» уже попытался оспорить штраф в судах, но у него ничего не вышло. Последнюю точку в этом деле поставил Верховный суд Украины, который отказал российскому газовому монополисту в рассмотрении дела по отмене штрафа АМКУ.

Сопровождают иски «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже юристы юркомпании WikborgRein, которые в свое время успешно защитили интересы австрийской RWE в споре с «Газпромом».

По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, решение по иску об объемах закупки газа должно быть вынесено до конца первого квартала 2017 года. Устные слушания по транзитному контракту запланированы на ноябрь-начало декабря 2016 года, с последующим вынесением решения до конца первого полугодия 2017 года.

Остается пожелать удачи «Нафтогазу», который защищает не просто корпоративные, а национальные интересы Украины.

Кстати, Украина уже 300 дней не закупает российский газ и, по словам Коболева, не собирается это делать на ближайшую перспективу, если «Газпром» не пересмотрит свое ценовое предложение.

Курс гривни без газа

На минувшей неделе не обошлось без новостей о курсе гривни. Глава Нацбанка Валерия Гонтарева заверила, что традиционные осенние расчеты «Нафтогаза» за топливо не отразятся на гривне, т.к. госхолдинг заблаговременно купил необходимую валюту.

«Вопреки стереотипам о традиционной осенней девальвации гривни, в этом году ситуация значительно отличается от предыдущих лет… Обычно осенью «Нафтогаз» покупал валюту для оплаты природного газа. В этот раз он приобрел валюту заблаговременно. Соответственно, на этот раз компания не будет создавать дополнительный спрос на валюту», - сказал глава регулятора.

Между тем, Гонтарева отметила, что возможны и другие факторы, которые могут «подкосить» гривню, например, покупка валюты компаниями с целью выплаты дивидендов за рубеж. При этом она считает, что разработанный график по закупке валюты и перечислению дивидендов позволит нивелировать риски.

Еще одним подспорьем «крепкого» курса гривни станет экспортная валютная выручка, поступления которой ожидаются от металлургов и сезонной реализации продукции аграриями.

Гонтарева озвучила еще ряд прогнозов. Так, по итогам второго полугодия текущего года НБУ ожидает сдержанный рост банковского кредитования, т.к. часть банков уже увеличила уставный капитал, а кредитные ставки снизились. Следовательно, полномасштабное возобновление кредитования может произойти лишь в следующие годы.

Глава Нацбанка дала прогноз и по инфляции: «Повышение тарифов на коммунальные услуги приведет к определенному ускорению инфляции в последние месяцы текущего года. Но инфляция останется в прогнозных границах, а именно - 12% на конец года и 8% на конец следующего года».

По ее словам, достижение поставленных инфляционных целей является вполне реальным, поскольку рынок ожидает несколько положительных факторов - высокие цены на ключевые экспортные позиции Украины, включая сталь и железную руду. «Это обеспечит поступление экспортной выручки. А хороший новый урожай постепенно компенсирует недавнее снижение цен на зерновые», - отметила Гонтарева.

Дмитрий Сидоров (УНИАН)