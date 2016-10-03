Кабмин ввел в состав правления Пенсионного фонда главу Госслужбы труда

Кабинет министров ввел в состав правления Пенсионного фонда главу Государственной службы по вопросам труда Романа Чернегу, выведя из состава правления бывшего главу Госслужбы занятости Ярослава Кашубу, против которого по обращению президента с февраля 2016 года ведется антикоррупционное расследование.

Соответствующее постановление от 27 сентября текущего года размещено на сайте правительства.

Также данным постановлением изменены должности двоих членов правления Пенсионного фонда. Сергей Диденко указан как заместитель директора департамента расходов бюджета социальной сферы Министерства финансов, а Сергей Украинец – как заместитель председателя профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Украины Александра Данилюка, действующая в Украине пенсионная система является устаревшей, нечеткой, непонятной и несправедливой, а потому нуждается в срочном реформировании для того, чтобы своевременно и стабильно обеспечивать выплаты.

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование сентябрьских пенсий на сумму 21 миллиард гривень.

Расходы Пенсионного фонда и государственного бюджета Украины на выплату пенсий в 2015 году составили 262,2 миллиарда гривень, что на 9,2% больше расходов 2014 года.

Кабинет министров Украины 10 марта 2016 года утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 257 миллиардов гривень. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 миллиардов гривень, а дотация из госбюджета – 145 миллиардов гривень. Эта дотация покроет в том числе и дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 миллиарда гривень.