Более 90% госзакупок в Prozorro являются допороговыми - Минэкономразвития

Более 90% государственных закупок в Prozorro являются допороговыми (до 200 тыс. грн для товаров и услуг, до 1,5 млн грн для работ), хотя закон о госзакупках не обязывает совершать их через электронную систему.

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Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

«Уже сейчас более 90% закупок в Prozorro - это именно допороговые торги. То есть, заказчики не обязаны, но все равно выбирают Prozorro, вместо того, чтобы пойти и купить напрямую в магазине или у поставщика», - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития считают, что такая ситуация свидетельствует об удобстве системы.

«Это красноречиво подтверждает удобство и эффективность Prozorro, государственные заказчики с каждым днем находят в ней все больше преимуществ для себя. Некоторые из них благодаря Prozorro экономят миллионы», - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал УНИАН, экономия бюджетных средств благодаря использованию системы государственных закупок Prozorro превысила 4 млрд грн.

Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

Ожидается, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, в 2017 году - 50 млрд грн.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.