Баланс недели: план МВФ, мораторий на продажу земли и борьба с рейдерами

Без проведения реформ и борьбы с коррупцией Украине будет крайне сложно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом не раз подчеркивали в Фонде. Ну а как МВФ оценивает положение дел в Украине, что прогнозирует и проведение каких реформ требует, стало известно на этой неделе из опубликованного отчета Фонда.

Итак, наш главный кредитор и доктор сигнализирует - экономика Украины будет расти. По итогам 2016 года рост будет на уровне 1,5%, в 2017 году - 2,5% при инфляции 11%. «Экономическая активность будет сопровождаться ослаблением финансового давления, ростом внутреннего спроса, а также уверенностью инвесторов и ростом доходов, - сказано в отчете. - Вместе с тем, влияние внешних факторов будет все еще достаточным для того, чтобы пошатнуть тенденцию к росту, и потому страна во многом будет зависеть от глубины внутреннего спроса».

Таким образом в Фонде подчеркнули главное ключевое достижение Украины: переход от тенденции упадка экономики к тенденции ее росту. Правда, почивать на лаврах еще рано. Многое еще предстоит сделать, чтобы закрепить успех. Это и продолжить дальнейшее укрепление системы госфинансов и оздоровление банковской системы, провести пенсионную реформу, усовершенствовать налоговое администрирование, и разумеется, улучшить деловой климат.

Конечно, далеко не все рекомендации МВФ однозначно воспринимаются украинской политической элитой. К примеру, чего только стоит такое банальное напоминание о том, что украинские чиновники высшего ранга должны задекларировать свои активы и доходы с применением системы электронного декларирования. И должны сделать это до конца октября.

«Подача высокопоставленными чиновниками электронных деклараций до конца октября выглядит не самой тривиальной задачей, учитывая сильное сопротивление системе электронного декларирования и недавние попытки её изменить», - заявила УНИАН главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Или второй пример. Чтобы получить следующий транш Украина к концу ноября 2016 года должна предоставить НАБУ право самостоятельно проводить прослушивания и проводить следственные действия под прикрытием.

Вполне очевидно, что трудновыполнимой будет и требование МВФ усовершенствовать приватизационное законодательство и ускорить темпы приватизации. Список из 3000 находящихся в госсобственности предприятий должен быть поделен на те, которые нужно приватизировать, оставить в госсобственности или ликвидировать. Не сложно предположить, что находящиеся в парламенте политические силы попытаются все сделать, чтобы сорвать этот процесс.

Впрочем, так это или нет, станет известно после очередной попытки продать Одесский припортовый завод, жемчужину отечественного химпрома, которая, правда, стала покрываться ржавчиной после несколько месяцев вынужденного простоя из-за долгов за ранее поставленный газ. Премьер Гройсман надеется, что приватизация ОПЗ в этот раз пройдет успешно и страна получит надежного инвестора.

Не менее острой и болезненной станет пенсионная реформа. В Фонде считают, что нужно предпринимать меры по лечению Пенсионного фонда. Среди очевидных мер – повышение пенсионного возраста. Хотя ответственные чиновники уверяют, что в ближайшее время решения о пересмотре пенсионного возраста точно не будет.

«До конца декабря не предполагается увеличение пенсионного возраста. Речь идет о том, что до конца года мы должны определиться с моделью пенсионной реформы. Точка», - сказал министр финансов Александр Данилюк. По его словам, реформа может включать повышение пенсионного возраста, но, когда это будет и на сколько, еще не известно.

«Этот вопрос можно рассматривать только в перспективе: после того, когда повысим уровень и качество жизни украинцев, а главное - когда повысится продолжительность жизни», - заявил и вице-премьер-министр Павел Розенко.

Землю опять обложили мораторием

Украине предстоит решить еще один острый вопрос – разрешить собственникам земельных наделов ими распоряжаться. То есть – покупать или продавать.

Вот уже свыше 15 лет действует мораторий на продажу земли купили-продажи земли сельхозназначения. И каждый год в парламенте ведутся дискуссии о целесообразности его продления или отмены. И вот теперь МВФ рекомендовал Верховной Раде изменить законодательство, чтобы запустить рынок земли. «Изменения в законодательство позволят открыть возможность для проведение земельных сделок, что принесет государству экономические выгоды, доходы и налоговые поступления», - говорится в отчете.

Экспертные мнения по этому вопросу в Украине разделены. Одни считают, что мораторий создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли крупными агрохолдингами или же хуже - иностранными компаниями.

На заседании Кабинета министров премьер Владимир Гройсман сказал, что для отмены моратория, парламент должен принять закон о функционировании рынка земли.

«Мы никогда не позволим выбрать такую модель, которая повредила бы собственникам земли и украинцам», - успокоил общественность Гройсман, добавив, что Кабмин не будет принимать каких-либо решений по рынку земли до тех пор, пока в стране не пройдет широкая дискуссия по этому вопросу.

Говоря о рынке земли, один из руководителей Стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош отметил, что запускать рынок земли нужно, минимизировав риски злоупотреблений в этой сфере.

«Это, видимо, один из самых важных приоритетов. Продление моратория (на продажу земли – УНИАН) – это плохое решение. И тут нужно искать политический консенсус», - сказал он на брифинге в Киеве.

Но депутаты Верховной Рады решили не прислушиваться к стратегическим советникам и едва не конституционным большинством (297 голосов) в четверг приняли именно это плохое решение – продлили мораторий до 1 января 2018 года. Аргументация до боли знакомая и неоднократно повторяющаяся – за это время нужно наработать необходимое законодательство.

Но будет ли наработаны законы или целый год опять никто палец об палец не ударит – вопрос, разумеется, риторический. Впрочем, на этот раз может быть все по другому – иначе сотрудничество с МВФ прекратится.

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук считает, что все требования МВФ «очень правильные», но их выполнение займет больше времени, чем оговорено в меморандуме. «Земельная реформа не менее масштабная, чем реформа тарифов на газ и НАК «Нафтогаз». И есть влиятельные группы, которым рынок земли не нужен, и они сдаваться просто так не будут», - пояснил он.

Рейдерам пригрозили ответственностью

Загоревшие и отдохнувшие народные депутаты даже в средине октября никак не могут продемонстрировать желание плодотворно поработать. Сессионный зал зачастую был заполнен наполовину. Хотя все-таки проблески трудолюбия иногда проскакивали. В частности, избранники решили наконец-то (спустя год после разговоров) принять в первом чтении законопроект о дорожном фонде, который позволит увеличить финансирование ремонта дорог.

«Стучимся в эту скалу! Мы должны ее разбить и проложить на ее месте автобан. Не пишите, что умный в гору не пойдет - он ее обойдет. Дообходились уже - годами по кругу ходим. Достаточно», - написал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян сразу после голосования, не веря, что избранники принять документ хотя бы в первом чтении.

Но если в ближайшее время документ приобретет силу закона, то, по подсчетам правительства, объем финансирования дорожного фонда в 2017 году составит не менее 14 млрд грн. Но стоит отметить, что 7,3 млрд грн из них пойдут на погашение долговых обязательств Государственного агентства автомобильных дорог Украины, взятых еще в 2012 году при подготовке к Евро 2012. Соответственно, на ремонт дорог должно пойти всего около 6,6 млрд грн.

Согласно законопроекту, 35% целевых средств дорожного фонда будет направлено местным органам власти, которые сами будут определять, какие дороги надо ремонтировать в первую очередь. Остальные средства фонда пойдут на финансирование ремонта дорог государственного значения.

Также нашлись голоса в Верховной Раде, чтобы увеличить на 7,1 млрд грн финансирование работы госорганов, которые отвечают за безопасность и оборону. Закон предусматривает, в частности, выделение Министерству обороны 3,8 млрд грн, Национальной полиции – 2 млрд грн, Государственной пограничной службе – 1 млрд.

Кроме того, законом увеличивается финансирование работы чиновников областных и районных администраций на 1 млрд грн. Также на поддержку угледобывающих предприятий и зарплату шахтерам предоставляется дополнительно 420 млн грн.

Профинансировать дополнительные затраты предлагается за счет экономии 8,9 млрд грн, достигнутой при обслуживании государственного долга. Еще 1,2 млрд грн будут получены от временного перенаправления в бюджет страны средств из бюджетов неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей.

Также Рада очень оперативно приняла антирейдерский закон, который позволит снизить количество захватов собственности бизнесменов и вводит уголовную ответственность (до 8 лет лишения свободы с конфискацией) регистраторов бизнеса за неправомерную деятельность.

Стоит отметить, что еще неделю назад профильный парламентский Комитет по вопросам экономической политики сделал негативный отзыв о документе, разработанном депутатами и Министерством юстиции. Но за неделю инициаторы закона доработали документ, провели консультации с комитетом и фракциями, и получили результат – законопроект был вынесен на заседание парламента «с голоса» и сразу же поддержан за основу и в целом.

По словам участвовавшего в разработке документа замминистра юстиции Павла Мороза, ранее захват собственности, в частности, проводился при помощи поддельных решений суда, подкупа регистраторов, взлома реестра собственников бизнеса и недвижимости.

Теперь принятый законопроект позволяет нотариусам автоматически проверять решения суда о смене собственников, усиливает ответственность регистраторов за незаконные решения, а также техническую защиту реестров от взлома, что существенно снижает вероятность рейдеров на успех.

Виталий Чуйко